Податкова знижка: чому більшість українців не повертають свої гроші — Finance.ua

Податкова знижка: чому більшість українців не повертають свої гроші

В Україні діє механізм, що дозволяє громадянам повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), проте користуються ним лише одиниці. І це — приклад того, як тіньова економіка краде гроші.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, йдеться про податкову знижку, передбачену статтею 166 Податкового кодексу України. Вона дозволяє враховувати витрати на навчання, оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, страхування, іпотеку, лікування та ін.

«Право на таку знижку має кожен платник податків, але користуються ним одиниці», — наголосив Гетманцев.

Статистика свідчить, що у 2019−2021 роках кількість поданих декларацій для отримання знижки щороку зростала на 2−4%. Проте після початку повномасштабної війни цей показник різко впав майже на третину і навіть у 2024 році не повернувся до рівня 2021-го.

«На практиці податковою знижкою реально користується лише близько 1,1% з усіх платників податків і навіть менше 1% домогосподарств. В масштабах країни це — мізер», — зазначив Гетманцев.

Чому механізм не працює ефективно

Отримати знижку можуть лише ті громадяни, які мають підтверджені офіційні витрати й легальні доходи.

«Щоб отримати знижку, потрібно мати офіційно підтверджені витрати, у тому числі чеки, про які я постійно говорю. Але крім цього, звичайно, мати і білі доходи», — пояснив депутат.

Гетманцев назвав низький рівень використання податкової знижки «яскравим прикладом того, як тінь краде гроші — і держави, і громадян».

«Фактично, податкова знижка могла б стати ефективним інструментом підтримки людей. Але ні, збагачення тіньовиків перешкоджає цьому», — підкреслив він.

Гетманцев звернув увагу Державної податкової служби на необхідність активнішого інформування населення про можливості податкової знижки.

«Звертаю увагу податкових органів на необхідність активнішого проведення роз’яснювальної роботи щодо механізму отримання податкової знижки», — резюмував він.

