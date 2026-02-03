Що гальмує виплати за житловими ваучерами для ВПО
Більше двох місяців в Україні діє новий напрям державної програми єВідновлення — житлова підтримка для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. У Міністерстві розвитку громад та територій України розповіли, чому попри високий попит деякі заявки досі залишаються нерозглянутими.
Так, йдеться про програму, за якою люди зі статусом учасника бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати ваучер на придбання житла на суму до 2 млн грн.
Високий попит із перших днів
Програма одразу викликала значний інтерес. Уже в перший тиждень після запуску надійшло понад 18 тис. заяв. Згодом темп подачі знизився — у середньому до близько 1 тис. заяв на тиждень.
Станом на кінець січня загальна кількість заяв сягнула майже 29 тис.
Із поданих заяв понад 9 тис. перебувають в обробці, ще більш як 12 тис. очікують розгляду місцевими комісіями.
Як швидко опрацьовуються заявки
Швидкість опрацювання суттєво відрізняється залежно від регіону — вона залежить від того, коли в громаді створили комісію, як швидко вона почала працювати та яке має навантаження.
Ключовим елементом програми є місцеві комісії. Саме вони перевіряють документи заявників і ухвалюють рішення про надання допомоги. За правилами, таке рішення має бути прийняте протягом 30 днів.
Без рішення комісії кошти не можуть бути призначені. У Мінрозвитку наголошують: громади мають до 10 лютого опрацювати всі заявки, за якими вже сплинули строки розгляду. Очікується, що фінансування за програмою розпочнеться наприкінці лютого.
Як громади готувалися до запуску
Комісії створюють органи місцевого самоврядування або військові адміністрації. Перед стартом програми Мінрозвитку закликало регіони сформувати такі комісії заздалегідь та провело навчання щодо роботи з Реєстром пошкодженого і знищеного майна.
За тиждень до запуску комісії діяли у 541 громаді, нині їх уже понад 1200. Загалом по країні комісії опрацювали більш як 6,3 тис. заяв, але різниця між регіонами залишається значною.
Чому це важливо
Програма єВідновлення з житловими ваучерами залишається одним із ключових інструментів підтримки для тисяч родин.
Водночас її ефективність напряму залежить від роботи комісій на місцях. У Мінрозвитку закликають громади не обмежуватися формальним створенням комісій, а забезпечити їх реальну спроможність швидко й якісно розглядати заяви.
Раніше ми повідомляли, в Україні запустили механізм житлових ваучерів для ВПО, але питання фінансування залишається відкритим: у бюджеті-2026 закладені кошти лише на частину потреб, а самі виплати розпочнуться не раніше 2026 року.
