Пориви труб: експерт пояснив, коли витрати лягають на мешканців будинку
За розірвані труби та ремонт усередині будинку здебільшого платитимуть самі мешканці, однак у частині випадків відповідальність може бути перекладена на теплопостачальну компанію.
Про це повідомив експерт з питань права Станіслав Ліфлянчик в ефірі «НовиниLive».
За його словами, все, що знаходиться всередині будинку після вводу труби в будівлю, — спільна власність мешканців.
«Відповідно, вони зобов’язані самостійно все це утримувати, обслуговувати і ремонтувати. Робити це вони можуть одним із трьох способів: через обслуговуючу компанію комунального підприємства, яке є апріорі в більшості будинках, або через найняту приватну обслуговуючу компанію, яка наймається через збори мешканців цього багатоквартирного будинку, або через об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», — сказав Ліфлянчик.
Втім, експерт зазначає, що причини масових розривів труб спричинені не лише діями ворога, а й недостатньою підготовкою місцевої та державної влади до енергоризиків. У такому випадку ОСББ може звертатися до теплопостачальної компанії з позовною заявою.
Ліфлянчик пояснив, що судам доведеться розрізняти форс-мажор і недбалість. За його словами, якщо обладнання знищене ракетою чи дроном, тепловики не несуть відповідальності.
Водночас, якщо тепло зникло через відсутність електрики, а компанія за чотири роки не забезпечила резервне живлення, то це вже не форс-мажор, і тут виникають питання до теплокомпанії, чому вона не підготувалася до такого ризику.
Після масованих російських атак на Київ багато будинків у столиці залишалися без опалення через тривалі відключення електроенергії, що призвело до замерзання води в трубах і їхніх розривів. Мешканці повідомляли про лід на вікнах, «вибухи» старих труб, розколоті батареї та температуру в квартирах до 0 °C, а також про відсутність світла і гарячої води по 20 годин на добу.
