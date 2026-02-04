«Укрзалізниця» запускає роботу 8 вагонів незламності: що там є (фото) Сьогодні 10:44 — Особисті фінанси

Вагони незламності

«Укрзалізниця» повідомила, що розмістила два вагони незламності в Києві, а також 6 — у Харкові.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Де вони є

Два вагони незламності в Дарницькому районі столиці, а також 6 у Харкові.

«Вже вранці у середу всі вони відкриються для всіх охочих. Чекаємо кожного з гарячим чаєм, теплом та електрикою. Беріть телефони та павербанки — їх можна зарядити, беріть ноутбуки — у нас є Starlink для роботи та навчання, беріть свою їжу — розігрівайте в мікрохвильовці», — пишуть в компанії.

Також зазначили: «Якщо з вами будуть діти, розважимо книжками, розмальовками й мультиками, а якщо домашні тваринки — радо розмістимо вас у затишному купе. Все це забезпечують наші партнери».

Обіди

Також для жителів Дарниці будуть доступні обіди від нашого FoodTrain. Команда поїзда-кухні готуватиме по 3000 порцій, щоб підтримати гарячу їжу тих, кому це зараз найбільш необхідно.

Коли працюють

Вагони незламності відкриті щодня з 8:00 до 20:00.

Кожен із них розрахований на одночасне перебування 50 осіб.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.