«Укрзалізниця» запускає роботу 8 вагонів незламності: що там є (фото)
«Укрзалізниця» повідомила, що розмістила два вагони незламності в Києві, а також 6 — у Харкові.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Де вони є
Два вагони незламності в Дарницькому районі столиці, а також 6 у Харкові.
«Вже вранці у середу всі вони відкриються для всіх охочих. Чекаємо кожного з гарячим чаєм, теплом та електрикою. Беріть телефони та павербанки — їх можна зарядити, беріть ноутбуки — у нас є Starlink для роботи та навчання, беріть свою їжу — розігрівайте в мікрохвильовці», — пишуть в компанії.
Також зазначили: «Якщо з вами будуть діти, розважимо книжками, розмальовками й мультиками, а якщо домашні тваринки — радо розмістимо вас у затишному купе. Все це забезпечують наші партнери».
Обіди
Також для жителів Дарниці будуть доступні обіди від нашого FoodTrain. Команда поїзда-кухні готуватиме по 3000 порцій, щоб підтримати гарячу їжу тих, кому це зараз найбільш необхідно.
Коли працюють
Вагони незламності відкриті щодня з 8:00 до 20:00.
Кожен із них розрахований на одночасне перебування 50 осіб.
