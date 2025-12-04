0 800 307 555
2 мільйони на житло для ВПО: чи вистачить грошей на всіх заявників

Нерухомість
В Україні запустили механізм житлових ваучерів для ВПО, але питання фінансування залишається відкритим: у бюджеті-2026 закладені кошти лише на частину потреб, а самі виплати розпочнуться не раніше наступного року.
Поки триває технічне та організаційне налаштування програми, обсяги заяв уже показують: ресурсів знадобиться значно більше, ніж заплановано.
Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції «Слуга Народу» Павло Фролов.

Шалений попит одразу після запуску

ВПО почали масово подавати заявки на житлові ваучери за втрачене житло на ТОТ практично одразу після того, як у «Дії» відкрилася технічна можливість подання — 1 грудня.
За даними координатора програми Мінрозвитку, за перші майже два дні надійшло понад 10 тис. заяв від захисників з числа ВПО, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях. І ця цифра зростає щогодини.

Чи вистачить коштів

У проєкті держбюджету на 2026 рік, який ще має ухвалити Верховна Рада, на програму заплановано 14 млрд грн. Ці кошти дозволять забезпечити ваучерами близько 7 тис. родин ВПО.
Проте це — лише частина потенційної потреби, враховуючи масштаби поданих заяв уже на старті.
Фактичні виплати за ваучерами стартують у 2026 році. Зараз триває тестування функціоналу прийому та опрацювання заяв, і до завершення всіх технічних процедур скористатися самим ваучером неможливо.
За словами Фролова, закладене фінансування на 2026 рік уже зараз не покриває навіть кількість заявників, зафіксовану в перші дні роботи програми. Тож уряд має знайти додаткові ресурси, особливо якщо програму розширять і на інші категорії ВПО.
Раніше ми повідомляли, що ВПО зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть подати заяву на отримання житлового ваучера номіналом 2 мільйони гривень через Дію. Це стосується тих ВПО, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територія
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
