Не всі зможуть отримати виплату за прихисток ВПО — причини

Особисті фінанси
15
У 2025 році державна компенсація за прихисток внутрішньо переміщених осіб продовжує діяти. Однак власники житла все частіше стикаються з затримками або відсутністю виплат.
Це пов’язано з оновленим порядком призначення допомоги, перевірками та бюджетними обмеженнями, які впливають на швидкість нарахування коштів, пише 24 Канал з посиланням на Київську міську раду.
На початку 2025 року уряд змінив механізм призначення й виплати компенсацій, тепер ці функції виконує Пенсійний фонд України. Для тих, хто подає заяву вперше, компенсація призначається на шестимісячний період із можливістю автоматичного продовження після повторної перевірки.
Деякі власники житла не отримують кошти саме через невідповідність новим вимогам — наприклад, неточності у документах, відсутність актуальної інформації про проживання ВПО або порушення умов подання.
Які зміни у правилах стали причиною відмов?
Оновлений порядок передбачає, що статус переселенця має бути підтверджений, а умови проживання — перевірені. Виплату можуть не нарахувати або призупинити якщо:
  • Внутрішньо переміщена особа перебувала за кордоном понад 30 днів поспіль;
  • Власник житла отримує субсидію на оплату житла чи комунальних послуг;
  • Особа не проживає за адресою, на яку подана компенсація;
  • Внутрішньо переміщена особа нещодавно придбала нерухомість або отримала житло у власність;
  • Подані документи містять неточності або не відповідають вимогам оновленого порядку.
Як впливають на виплати бюджетні обмеження?
Компенсація за розміщення ВПО виплачується лише за наявності коштів у державному бюджеті, які розподіляє Пенсійний фонд.
Тому навіть при повному дотриманні умов виплата може затримуватися через планування фінансування, технічні збої або нерівномірне надходження коштів. Це особливо помітно у регіонах із великою кількістю заявників.
Що можуть зробити власники житла, щоб отримати виплату?
Щоб уникнути відмови або затримки, варто переконатися, що заява подана за новими правилами, а всі дані про розміщення переселенців актуальні, повідомляє Дія. Важливо відстежувати, чи не було тривалих виїздів ВПО за кордон та чи фактично вони проживають за вашою адресою.
Скільки платять власникам житла за розміщення ВПО?
  • У 2025 році власники житла в Україні можуть отримати 450 гривень на місяць за кожну безоплатно розміщену внутрішньо переміщену особу.
  • Для отримання компенсації потрібно повідомити місцеву владу про розміщення ВПО, подати заяву з документами, що підтверджують право власності, і забезпечити безоплатне проживання.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіКабмін
