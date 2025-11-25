Які послуги недоступні українцям без прописки Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Які послуги недоступні українцям без прописки

Українці, а також іноземці чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, зобов’язані протягом 30 календарних днів після прибуття до нового місця перебування зареєструвати його.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на юриста Євгенія Буліменка.

Що варто знати про прописку

Одна особа може мати лише одне задеклароване або зареєстроване місце проживання.

Декларування здійснюється через Центр надання адміністративних послуг шляхом подання електронної декларації. Це можливе, якщо людина є власником або співвласником житла. Якщо житло належить іншій особі, потрібна її згода на декларування місця проживання.

Реєстрація місця проживання відбувається особисто через орган реєстрації, зокрема через ЦНАП. Для цього подають паперову заяву і документи, які підтверджують право на проживання за вказаною адресою.

За декларування, реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання потрібно сплатити адміністративний збір. Його розмір залежить від термінів звернення:

1,5% прожиткового мінімуму — при зверненні вчасно;

2,5% прожиткового мінімуму — при зверненні із запізненням;

1,5% прожиткового мінімуму — за зняття з реєстрації або зміну місця проживання.

Порушення правил реєстрації або декларування може призвести до адміністративної відповідальності у вигляді попередження або штрафу від 17 до 51 грн.

Які послуги недоступні без прописки

Реєстрація місця проживання слугує юридичним підтвердженням того, що людина фактично проживає за певною адресою.

Відсутність прописки може ускладнити або зробити неможливими певні нотаріальні дії. Серед них нотаріальне посвідчення правочинів, оформлення довіреностей, державна реєстрація фізичної особи як підприємця, придбання і реєстрація транспортного засобу, оформлення паспортних документів, а також оформлення пільг і субсидій, передбачених законодавством.

