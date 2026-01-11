Найпоширеніші міфи про першу роботу Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

Найпоширеніші міфи про першу роботу

У кандидатів без досвіду часто виникає чимало страхів: як знайти першу роботу, з чого почати, що робити, коли досягнень ще немає, а вимоги у вакансіях здаються космічними? Насправді все не так складно, як здається на перший погляд.

Фахівці budni.robota.ua розповідають про популярні міфи про першу роботу, які найчастіше заважають молодим спеціалістам зробити перший крок у кар’єрі.

Міф 1. Без досвіду ніхто не візьме на роботу

Нині багато компаній охоче приймають на роботу студентів і випускників. Так, не на позицію менеджера чи керівника, проте стажування, практики, ролі помічників та junior-позиції створені саме для початківців.

Роботодавці цінують не лише досвід, а насамперед мотивацію, готовність навчатися, відповідальність і зацікавленість у сфері. Часто стажист уже за кілька місяців виростає до повноцінного члена команди.

Почати свій професійний шлях можна з волонтерства, фрилансу, мініпроєктів або участі у студентських ініціативах. Усе це — реальний досвід, який варто вказувати в резюме, адже він демонструє вашу проактивність і готовність розвиватися.

Міф 2. Моя спеціальність у дипломі не дасть отримати бажану роботу

Інколи спеціалізація в дипломі може бути занадто вузькою або ж за час навчання ви розумієте, що хочете розвиватися у зовсім іншій сфері, якої в університетах не навчають.

Та сучасний ринок праці давно вийшов за рамки «візьмемо тільки за спеціальністю». Філологи стають SMM-менеджерами, економісти — аналітиками даних, а історики — HR-фахівцями.

Головне сьогодні — не назва спеціальності, а здатність швидко навчатися, мислити критично та ефективно комунікувати. Роботодавці дедалі частіше шукають не ідеального за фахом, а гнучкого, допитливого й мотивованого кандидата.

Шукайте стажування, проходьте онлайн-курси та пробуйте себе в напрямах, які вам справді цікаві. Саме інтерес і внутрішня мотивація стануть вашою найбільшою перевагою на старті кар’єри.

Міф 3. Перша робота має приносити гарні гроші

Перша робота — це не лише про гроші, а про досвід, навички, контакти. Так, зарплата може бути скромною, але якщо компанія дає можливість навчатися, брати участь у реальних проєктах і розвиватися — це важливіше.

Памʼятайте: професійне зростання починається з невеликих, але стратегічно правильних кроків.

Тому оцінюйте вакансію не лише за рівнем оплати, а й за тим, які перспективи та можливості розвитку вона вам відкриває.

Міф 4. Резюме без досвіду не має сенсу

Навіть без досвіду резюме відіграє важливу роль — це ваша можливість показати потенціал.

У ньому варто акцентувати не на досвіді, а на навичках, освіті, пройдених курсах, проєктах, волонтерстві чи участі у студентських ініціативах. Для рекрутера це не «порожній аркуш», а сигнал, що кандидат мотивований та готовий розвиватися.

Додайте також короткий блок «Про себе»: що вас надихає, чому обрали цю сферу, які цілі ставите. Щирість і конкретність працюють значно краще, ніж загальні фрази та шаблони.

Міф 5. Шукати роботу треба лише після закінчення університету

Багато студентів хвилюються, що без диплома не зможуть знайти нормальну роботу, або що робота завадить навчанню.

Сучасний ринок праці цінує ініціативність. Якщо ви поєднуєте навчання і роботу, це свідчить про вашу організованість та відповідальність.

До того ж вам зовсім не потрібно одразу виходити на повний робочий день. Стажування — ідеальний варіант: кілька годин на день достатньо, щоб здобути практичні навички та спробувати себе у професії. А в резюме це стане вашим вагомим козирем.

