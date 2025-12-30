Чи планують роботодавці підвищувати зарплати в 2026 році (опитування) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

За даними Держстату зарплати в Україні відновилися після падіння 2022 року й навіть перевищили довоєнний рівень. Середня зарплата у жовтні 2025 року досягла 26,9 тис. грн.

Також раніше Finance.ua писав , що найбільше за останні 4 роки зросли зарплати різноробочих (на 384%, до 23 тис. грн у жовтні 2025 року) та малярів (47 тис. грн, що на 215% більше, ніж чотири роки тому).

Отже на тлі інфляції та дефіциту кадрів питання підвищення зарплат стає одним із ключових. Про це пише Work.ua

Здебільшого респонденти не змогли чітко відповісти про плани бізнесу щодо зарплатної політики.

Менш як 1% опитаних буде скорочувати зарплати. Ще 9% залишить їх на тому ж рівні, що були у 2025 році. Натомість 29% респондентів мають стратегію підвищення доходів співробітників.

Найменші шанси на підвищення наступного року мають працівники малого бізнесу. Серед роботодавців, що мають менш як 10 співробітників, лише 22% підвищуватимуть оклади.

У цій же групі бачимо найвищий рівень невизначеності (69% опитаних вибрали варіант «Важко відповісти») та імовірності скорочень зарплат (2%).

Найбільшими ж оптимістами є компанії, що мають 50−250 співробітників. 42% таких роботодавців закладають у бюджет підвищення зарплат.

Водночас середній (10−50, 50−250 співробітників) і великий бізнес (понад 1 000 співробітників) показав абсолютно симетричні результати: 28% респондентів у кожному сегменті переглядатимуть зарплати наступного року.

Раніше finance.ua писав , що у 2025 році зарплатна динаміка в Україні залишається змішаною. Бізнес демонструє прагнення утримати конкурентоспроможний рівень оплати праці.

