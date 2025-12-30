0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи планують роботодавці підвищувати зарплати в 2026 році (опитування)

Особисті фінанси
35
Чи планують роботодавці підвищувати зарплати в 2026 році (опитування)
Чи планують роботодавці підвищувати зарплати в 2026 році (опитування)
За даними Держстату зарплати в Україні відновилися після падіння 2022 року й навіть перевищили довоєнний рівень. Середня зарплата у жовтні 2025 року досягла 26,9 тис. грн.
Також раніше Finance.ua писав, що найбільше за останні 4 роки зросли зарплати різноробочих (на 384%, до 23 тис. грн у жовтні 2025 року) та малярів (47 тис. грн, що на 215% більше, ніж чотири роки тому).
Отже на тлі інфляції та дефіциту кадрів питання підвищення зарплат стає одним із ключових. Про це пише Work.ua.
Здебільшого респонденти не змогли чітко відповісти про плани бізнесу щодо зарплатної політики.
Менш як 1% опитаних буде скорочувати зарплати. Ще 9% залишить їх на тому ж рівні, що були у 2025 році. Натомість 29% респондентів мають стратегію підвищення доходів співробітників.
Чи планують роботодавці підвищувати зарплати в 2026 році (опитування)
Найменші шанси на підвищення наступного року мають працівники малого бізнесу. Серед роботодавців, що мають менш як 10 співробітників, лише 22% підвищуватимуть оклади.
У цій же групі бачимо найвищий рівень невизначеності (69% опитаних вибрали варіант «Важко відповісти») та імовірності скорочень зарплат (2%).
Найбільшими ж оптимістами є компанії, що мають 50−250 співробітників. 42% таких роботодавців закладають у бюджет підвищення зарплат.
Водночас середній (10−50, 50−250 співробітників) і великий бізнес (понад 1 000 співробітників) показав абсолютно симетричні результати: 28% респондентів у кожному сегменті переглядатимуть зарплати наступного року.
Раніше finance.ua писав, що у 2025 році зарплатна динаміка в Україні залишається змішаною. Бізнес демонструє прагнення утримати конкурентоспроможний рівень оплати праці.
Місце для вашої реклами
Водночас переважна більшість працівників говорить, що розмір зарплати у 2025 році не змінився порівняно з минулим роком, а якщо врахувати високий рівень інфляції, номінальна вартість фінансової компенсації навіть зменшилася. Про це йдеться в аналітиці GRC.UA «Барометр ринку праці». Лише третина опитаних спеціалістів зазначила, що у 2025 році вони стали отримувати вищу зарплату. З них найбільша частка (15%) відчули збільшення зарплати менше, ніж на 10%.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems