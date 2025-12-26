Як змінювались зарплати українців в 2025 році (аналітика) Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Як змінювались зарплати українців в 2025 році (аналітика)

У 2025 році зарплатна динаміка в Україні залишається змішаною. Бізнес демонструє прагнення утримати конкурентоспроможний рівень оплати праці.

У той же час переважна більшість працівників говорить, що розмір зарплати у 2025 році не змінився порівняно з минулим роком, а якщо врахувати високий рівень інфляції, номінальна вартість фінансової компенсації навіть зменшилася.

Про це йдеться в аналітиці GRC.UA «Барометр ринку праці», наданій finance.ua. Ми вибрали основне.

Лише третина опитаних спеціалістів зазначила, що у 2025 році вони стали отримувати вищу зарплату.

З них найбільша частка (15%) відчули збільшення зарплати менше, ніж на 10%.

Кожен десятий опитаний став отримувати зарплату більше на 11−20%.

Значне зростання (на 31% і більше, на 41% і більше) отримали лише кожен сотий опитаний.

15% фахівців стикнулися зі скороченням зарплат. І це більше, ніж у минулому році, на 3%.

Попри тиск ринку та складні економічні умови, зарплатні очікування українців залишаються високими. 66% опитаних спеціалістів заявили, що не готові знижувати бажаний рівень оплати, навіть якщо виникнуть труднощі з роботою.

Це дещо менше, ніж торік (на 4%). Серед тих, хто готовий до компромісу, переважають респонденти, які погодилися б на зменшення зарплати не більше, ніж на 5%. Отже, у такій принциповій позиції працівників щодо зарплатних очікувань відслідковується інфляційний тиск, дефіцит кадрів та зростання ролі матеріальної мотивації в умовах війни.

