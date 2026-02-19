0 800 307 555
В Україні об’єднали всі зимові програми підтримки на одній платформі

Уряд запустив єдину платформу зимових програм підтримки
Уряд запустив єдину платформу зимових програм підтримки для громадян, ОСББ, бізнесу та громад. Ресурс об’єднує чинні державні інструменти допомоги.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Єдина точка доступу до програм

За словами глави уряду, платформа містить повну інформацію про діючі програми, умови участі та порядок подання заявок.
«Тут зібрана повна інформація про всі діючі програми, їхні умови та порядок подачі заявок. Це єдина точка доступу до інструментів, які допомагають посилити енергонезалежність домівок, підтримати людей і забезпечити безперебійну роботу бізнесу», — зазначила прем’єр-міністерка.
Мета платформи — забезпечити централізований доступ до державних механізмів підтримки під час зимового періоду.

Програми для населення

На платформі представлені такі ініціативи для громадян:
  • щомісячні виплати для працівників ремонтних бригад;
  • програма «СвітлоДім» для підвищення енергонезалежності будинків;
  • «Пакунки тепла» для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів;
  • забезпечення системами резервного живлення (EcoFlow) для дітей з інвалідністю групи А.
Окрім цього, з 19 лютого стартували дві нові програми, спрямовані на посилення енергонезалежності житла:
  • «Енергопідтримка» для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів;
  • «Енергопідтримка» для власників приватних будинків і таунхаусів.

Підтримка для бізнесу

Для підприємців передбачено окремі інструменти:
  • допомога фізичним особам-підприємцям на забезпечення енергостійкості від 7 500 до 15 000 грн на придбання або ремонт генераторів, пальне чи оплату комунальних послуг;
  • кредити під 0% на придбання енергетичного обладнання до 10 млн грн строком до трьох років;
  • програма «Доступні кредити 5−7-9%» для фінансування енергообладнання.
Нагадаємо, Finance.ua також писав, що Кабінет Міністрів запровадив щорічну Премію для працівників енергетичної галузі. Відповідне рішення передбачає присудження до 50 відзнак щороку в розмірі 200 тис. грн кожна. Премія стане щорічною державною відзнакою за професіоналізм і внесок у роботу енергетичної галузі. Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
ЕнергетикаКабмін
