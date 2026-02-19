Помилки при спробі звільнитись з військової служби (думка адвоката) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Помилки при спробі звільнитись з військової служби (думка адвоката)

Правом на відстрочку можуть скористатись виключно військовозобов’язані. Однак, щойно військовозобов’язаний став військовослужбовцем, відстрочки бути не може, навіть якщо його сімейні обставини відповідають наведеному в Законі описі.

Який помилок допускаються військовозобов’язані при спробі звільнитись з з військової служби розказала адвокатка Дар’я Тарасенко.

Після мобілізації мова може йти виключно про звільнення з військової служби, підстави для якого визначені в ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу».

«Законодавство постійно змінюється. І, наприклад, більшість підстав для звільнення, які існували до 18 травня 2024 року, не дозволяють звільнитись зараз», — пише вона

Спиратись необхідно на норми, які діють на момент звільнення. З тієї ж причини помилкою може бути використання судової практики без врахування, чи чинні на сьогодні ті норми, які застосовував суд.

Помилки

Неналежний збір документів

На сьогодні для військовослужбовців всіх формувань, підпорядкованих Міноборони, перелік необхідних для звільнення документів визначений Інструкцією про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Тому важливо пакет документів збирати саме за цим переліком. Для НГУ та ДПСУ, на жаль, такого переліку немає.

Подання документів, але не рапорту

Процедура звільнення передбачає подачу не лише необхідних документів, а і рапорту, як належним чином оформлене прохання про звільнення.

«Передам документи, а командування вже розбереться» — підхід, який працює лише в дуже лояльних військових частинах. Доки рапорт не подано — процедура звільнення не запущена" - зазначає адвокат.

Подання рапорту без належного підтвердження

Мати документальне підтвердження подання рапорту — універсальна порада для всіх військовослужбовців. Таке підтвердження дозволить встановити чітку дату подачі рапорту і, відповідно, крайній строк, до якого рапорт має бути розглянутий. Бували випадки, коли військова частина не визнає факт подачі рапорту, а військовий позбавлений можливості довести протилежне.

Нереагування на відсутність інформації про результати розгляду рапорту

Рапорт має бути розглянутий вчасно (в залежності від підпорядкованості та роду питань, строк розгляду рапорту може складати 48 годин, 14 днів або 30 днів).

Про результати розгляду рапорту військовослужбовець має бу повідомлений в письмовому вигляді.

Якщо строки розгляду рапорту сплили, а відповіді досі немає — це привід звернутись до командування особисто або попросити адвоката направити адвокатський запит.

