0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Резерв+ розширює сервіс сповіщень для військовозобов’язаних

Особисті фінанси
126
Резерв+ розширює сервіс сповіщень для військовозобов’язаних
Резерв+ розширює сервіс сповіщень для військовозобов’язаних
Резерв+ розширює сервіс сповіщень. Застосунок інформує про ключові події та запити користувача.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Застосунок Резерв+ продовжує розвиватися як зручний і передбачуваний канал комунікації між державою і військовозобов’язаними. Один із ключових напрямів — сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі», — сказано в повідомленні.

Які сповіщення вже є в Резерв+

Наразі Резерв+ уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:
  • подання та зняття з розшуку;
  • порушення правил військового обліку та штрафи;
  • оновлення Резерв ID;
  • оновлення та отримання даних;
  • отримання відстрочки чи бронювання;
  • ⁠⁠отримання електронного направлення на ВЛК.
Тепер у застосунку з’явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою.
«Ця функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту», — зазначили в міністерстві.
Протягом кварталу в Резерв+ стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.

Що важливо знати

Сповіщення в Резерв+ не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.
Функція добровільна — користувач може увімкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням.
⁠У сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК та СП.
⁠Порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді та доставляються Укрпоштою.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів оновив порядок оформлення військовооблікових документів. Тепер основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів стає Резерв ID, який можна отримати у застосунку Резерв+.
Як пояснював керівник директорату цифрової трансформації Міноборони України Артем Романюков, після ухвалення рішення Кабміну основною формою військово-облікового документа стає електронна форма. Разом з тим, паперові, ті, які видані раніше, нікуди не зникають, вони залишаються чинними.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Резерв+МіноборониВійськовослужбовецьВійськовозобов'язаний
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems