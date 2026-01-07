Резерв+ розширює сервіс сповіщень для військовозобов’язаних Сьогодні 10:19 — Особисті фінанси

Резерв+ розширює сервіс сповіщень для військовозобов’язаних

Резерв+ розширює сервіс сповіщень. Застосунок інформує про ключові події та запити користувача.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Застосунок Резерв+ продовжує розвиватися як зручний і передбачуваний канал комунікації між державою і військовозобов’язаними. Один із ключових напрямів — сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі», — сказано в повідомленні.

Які сповіщення вже є в Резерв+

Наразі Резерв+ уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:

подання та зняття з розшуку;

порушення правил військового обліку та штрафи;

оновлення Резерв ID;

оновлення та отримання даних;

отримання відстрочки чи бронювання;

⁠⁠отримання електронного направлення на ВЛК.

Тепер у застосунку з’явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою.

«Ця функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту», — зазначили в міністерстві.

Протягом кварталу в Резерв+ стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.

Що важливо знати

Сповіщення в Резерв+ не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.

Функція добровільна — користувач може увімкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням.

⁠У сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК та СП.

⁠Порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді та доставляються Укрпоштою.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кабінет Міністрів оновив порядок оформлення військовооблікових документів. Тепер основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів стає Резерв ID, який можна отримати у застосунку Резерв+.

Як пояснював керівник директорату цифрової трансформації Міноборони України Артем Романюков, після ухвалення рішення Кабміну основною формою військово-облікового документа стає електронна форма. Разом з тим, паперові, ті, які видані раніше, нікуди не зникають, вони залишаються чинними.

