Резерв+ розширює сервіс сповіщень для військовозобов’язаних
Резерв+ розширює сервіс сповіщень. Застосунок інформує про ключові події та запити користувача.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Застосунок Резерв+ продовжує розвиватися як зручний і передбачуваний канал комунікації між державою і військовозобов’язаними. Один із ключових напрямів — сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі», — сказано в повідомленні.
Які сповіщення вже є в Резерв+
Наразі Резерв+ уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:
- подання та зняття з розшуку;
- порушення правил військового обліку та штрафи;
- оновлення Резерв ID;
- оновлення та отримання даних;
- отримання відстрочки чи бронювання;
- отримання електронного направлення на ВЛК.
Тепер у застосунку з’явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою.
«Ця функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту», — зазначили в міністерстві.
Протягом кварталу в Резерв+ стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.
Що важливо знати
Сповіщення в Резерв+ не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.
Функція добровільна — користувач може увімкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням.
У сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК та СП.
Порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді та доставляються Укрпоштою.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів оновив порядок оформлення військовооблікових документів. Тепер основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів стає Резерв ID, який можна отримати у застосунку Резерв+.
Як пояснював керівник директорату цифрової трансформації Міноборони України Артем Романюков, після ухвалення рішення Кабміну основною формою військово-облікового документа стає електронна форма. Разом з тим, паперові, ті, які видані раніше, нікуди не зникають, вони залишаються чинними.
