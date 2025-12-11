Електронний документ у «Резерв+» тепер буде основним для військовозобов’язаних Сьогодні 13:34 — Особисті фінанси

Електронний документ у «Резерв+» тепер буде основним для військовозобов’язаних

Кабінет Міністрів оновив порядок оформлення військовооблікових документів. Тепер основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів стає Резерв ID, який можна отримати у застосунку Резерв+.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Тепер документи створюватимуть виключно в електронному форматі. Для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК та СП.

Свириденко наголосила, що перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 листопада діють нові правила оформлення відстрочки від мобілізації. Тепер подати документи можна лише через застосунок «Резерв+» або у Центрах надання адміністративних послуг. ТЦК та СП більше не приймають паперові заяви. Після подання заяви відповідь має надійти протягом одного-двох тижнів і автоматично з’явитися у «Резерв+».

Після початку повномасштабної війни потреба в фахівцях для Сил оборони зростає щороку. У листопаді 2025 року через Work.ua кандидати подали 9 138 відгуків на військові вакансії. Для порівняння: у листопаді 2024 року їх було 11 518.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.