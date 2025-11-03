0 800 307 555
З 1 листопада оформити відстрочку можна лише через «Резерв+» або ЦНАП: пояснення

В Україні з 1 листопада починають діяти нові правила оформлення відстрочки від мобілізації. Тепер подати документи можна лише через застосунок «Резерв+» або у Центрах надання адміністративних послуг. ТЦК та СП більше не прийматимуть паперові заяви.
Про це повідомили учасники пресконференції «Зміни в оформленні відстрочок від мобілізації», передає Укрінформ.

Відстрочки переходять у цифровий формат

Як повідомив речник Міністерства оборони Орест Дрималовський, нові правила мають спростити процес оформлення відстрочок і зробити його повністю цифровим.
«Понад 600 тисяч відстрочок буде автоматично продовжено. Якщо ж оформити онлайн немає можливості, можна звернутися до найближчого ЦНАПу», — пояснив керівник цифрових продуктів Міноборони Мстислав Банік.
Представниця Мінцифри Марина Бобраніцька наголосила, що ЦНАПи з 1 листопада виконуватимуть роль фронт-офісу, тобто прийматимуть документи та передаватимуть їх в електронній формі до відповідного ТЦК.
«ЦНАП не ухвалює рішення про надання відстрочки. Він лише перевіряє документи й пересилає їх туди, де військовозобов’язаний стоїть на обліку», — уточнила вона.
Після подання заяви відповідь має надійти протягом одного-двох тижнів і автоматично з’явитися у «Резерв+».

QR-код замість паперової довідки

Керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий розповів, що витяг про дійсну відстрочку можна сформувати для подальшого друку у застосунках «Дія» та «Резерв+».
Він пояснив, що всі наявні умови для відстрочки, які можна перевірити у державних реєстрах, система підтверджує автоматично. Після перевірки особа отримує послугу автоматично і отримує сповіщення в Резерв+.
Керівник Директорату цифрової трансформації Міноборони Артем Романюков наголосив: дуже важливо, що зараз підтвердженням надання відстрочки буде сам військово-обліковий документ в електронній формі.
«У Резерв+ вже „зашиті“ підтвердження відстрочки, підстава та загалом всі необхідні реквізити відстрочки, які можуть знадобитися уповноваженим органам для перевірки. Тому вимагати конкретно паперову довідку про відстрочку з 1 листопада у вас ніхто не матиме права. Достатньою підставою буде QR-код у застосунку або у роздрукованому вигляді», — заявив він.
Посадовці також пояснили, що у разі сторонніх маніпуляцій з документом працівники уповноважених органів не зможуть зчитати код і матимуть право запросити особу до ТЦК та СП для з’ясування обставин.
За матеріалами:
Укрінформ
Резерв+
