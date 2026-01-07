xAI Ілона Маска запустила Grok Business і Enterprise для компаній Сьогодні 07:51 — Технології&Авто

xAI Ілона Маска запустила Grok Business і Enterprise для компаній

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, оголосила про запуск корпоративних тарифів Grok Business і Grok Enterprise — версій AI-асистента Grok для командного та enterprise-використання.

Нові плани орієнтовані на бізнес-користувачів і пропонують розширені адміністративні інструменти, гарантії конфіденційності й ізоляцію даних.

Що входить у Grok Business і Enterprise

Тариф Grok Business коштує $30 за користувача на місяць і призначений для малих і середніх команд, повідомляє Venture Beat . Він включає:

спільний доступ до моделей Grok 3, Grok 4 і Grok 4 Heavy;

централізоване керування користувачами;

аналітику використання;

інтеграцію з Google Drive з урахуванням прав доступу до файлів;

відповіді з посиланнями на джерела та попереднім переглядом цитат.

Grok Enterprise (ціна публічно не розкривається) розрахований на великі організації та додає:

підтримку Single Sign-On (SSO);

синхронізацію директорій (SCIM);

верифікацію домену;

рольову модель доступу;

моніторинг використання в реальному часі з єдиної консолі.

Enterprise Vault і безпека даних

Для клієнтів Grok Enterprise xAI також представила доповнення Enterprise Vault, яке забезпечує фізичну та логічну ізоляцію від споживчої інфраструктури компанії. Vault включає:

виділений data plane;

шифрування на рівні застосунків;

керовані клієнтом ключі шифрування (CMEK).

У xAI заявляють, що всі тарифні плани Grok відповідають вимогам SOC 2, GDPR і CCPA, а дані користувачів не використовуються для навчання моделей.

Анонс корпоративних тарифів відбувся на тлі масштабної критики публічної версії Grok. Наприкінці 2025 року користувачі X (колишній Twitter) почали масово повідомляти про можливість створення несанкціонованих AI-згенерованих зображень.

Вихід Grok Business і Enterprise означає вихід xAI на конкурентний ринок корпоративних AI-рішень. Для порівняння:

ChatGPT Team від OpenAI та Claude Team від Anthropic коштують $25 за користувача на місяць;

AI-інструменти Google Gemini входять до пакетів Google Workspace, що стартують від $14 на місяць (enterprise-ціни не розкриваються).

xAI робить ставку на додаткову ізоляцію даних через Vault і агентні можливості Grok для роботи з документами та проєктами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.