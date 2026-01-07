0 800 307 555
укр
xAI Ілона Маска запустила Grok Business і Enterprise для компаній

Технології&Авто
18
Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, оголосила про запуск корпоративних тарифів Grok Business і Grok Enterprise — версій AI-асистента Grok для командного та enterprise-використання.
Нові плани орієнтовані на бізнес-користувачів і пропонують розширені адміністративні інструменти, гарантії конфіденційності й ізоляцію даних.

Що входить у Grok Business і Enterprise

Тариф Grok Business коштує $30 за користувача на місяць і призначений для малих і середніх команд, повідомляє Venture Beat. Він включає:
  • спільний доступ до моделей Grok 3, Grok 4 і Grok 4 Heavy;
  • централізоване керування користувачами;
  • аналітику використання;
  • інтеграцію з Google Drive з урахуванням прав доступу до файлів;
  • відповіді з посиланнями на джерела та попереднім переглядом цитат.
Grok Enterprise (ціна публічно не розкривається) розрахований на великі організації та додає:
  • підтримку Single Sign-On (SSO);
  • синхронізацію директорій (SCIM);
  • верифікацію домену;
  • рольову модель доступу;
  • моніторинг використання в реальному часі з єдиної консолі.

Enterprise Vault і безпека даних

Для клієнтів Grok Enterprise xAI також представила доповнення Enterprise Vault, яке забезпечує фізичну та логічну ізоляцію від споживчої інфраструктури компанії. Vault включає:
  • виділений data plane;
  • шифрування на рівні застосунків;
  • керовані клієнтом ключі шифрування (CMEK).
У xAI заявляють, що всі тарифні плани Grok відповідають вимогам SOC 2, GDPR і CCPA, а дані користувачів не використовуються для навчання моделей.
Анонс корпоративних тарифів відбувся на тлі масштабної критики публічної версії Grok. Наприкінці 2025 року користувачі X (колишній Twitter) почали масово повідомляти про можливість створення несанкціонованих AI-згенерованих зображень.
Вихід Grok Business і Enterprise означає вихід xAI на конкурентний ринок корпоративних AI-рішень. Для порівняння:
  • ChatGPT Team від OpenAI та Claude Team від Anthropic коштують $25 за користувача на місяць;
  • AI-інструменти Google Gemini входять до пакетів Google Workspace, що стартують від $14 на місяць (enterprise-ціни не розкриваються).
xAI робить ставку на додаткову ізоляцію даних через Vault і агентні можливості Grok для роботи з документами та проєктами.
За матеріалами:
dev.ua
