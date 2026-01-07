Ляшко розповів, коли пацієнти зможуть звертатися в медичні заклади для проходження програми скринінгу 40+ Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Перші пацієнти звернуться у медичні заклади для проходження програми скринінгу 40+ на початку лютого, наразі до участі в програмі вже долучився 391 медзаклад.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час пресконференції, передає «Інтерфакс-Україна».

«Так побудований графік, що на 30 день після дня народження приходить СМСка про участь у програмі. На сьомий день пройдуть кошти, тобто, фактично, 8 лютого прийде до лікарні перший пацієнт проходити скринінг. Зараз ми говоримо про те, що 391 заклад вже готові приймати пацієнтів», — сказав він.

Коментуючи відмінність програми скринінгу від проходження обстежень у сімейного лікаря, Ляшко зазначив, що «люди не пріоритезують стан свого здоров’я і звертаються до лікаря вже тоді, коли є або перші симптоми, або вже незворотні зміни».

«Запускаючи програму скринінгу здоров’я 40+, ми вивчили велику кількість міжнародного досвіду, наукових публікацій і вирішили піти зі зміною підходу цієї програми, яка передбачає певні мотиваційні речі, які говорять про те, що ми перенаправляємо відповідні кошти людині. Це мотивація людині звернутися у зручний заклад охорони здоров’я для того, щоб пройти відповідні обстеження. Для закладу це мотивація запросити людину щороку приходити на ці обстеження», — зазначив він.

Ляшко також повідомив, що «у подальшому програма буде модернізуватись».

Він також звернув увагу на те, що «до скринінгу додано психічне здоров’я, це виклик на війну».

«Це виклик на війну. Всі ми розуміємо, що завершується четвертий рік повномасштабного вторгнення, до цього ще була з 2014-го року і анексія Криму, і Донецької Луганської області. Тому ми розуміємо, в яких умовах живуть українці і важливість скринінгу ментального здоров’я», — сказав він.

Ляшко повідомив, що наразі МОЗ переглядає питання фінансування психіатричної допомоги на 2026 рік «щоб збільшити тариф і збільшити фінансування цієї сфери».

Як повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, наразі на участь у програмі скринінгу заявки подали близько 400 закладів охорони здоров’я по всій України і перелік закладів розширюється.

«Протягом 2026 року ми очікуємо, що до неї зможуть долучитися близько 5 мільйонів пацієнтів віком старше 40 років. На сьогодні в Україні людей віком 40+ років більше 11 мільйонів», — навела статистику вона.

Довідка Finance.ua:

1 січня стартував скринінг здоров’я 40+ в Дії — програма раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоровʼя;

якщо вам вже виповнилося 40 років і більше, через 30 днів після дня народження ви отримаєте пуш-сповіщення в Дії. Прийміть його та замовте Дія. Картку або скористайтеся вже наявною. Протягом 7 днів на неї надійдуть 2000 грн, які можна використати на скринінг здоров’я.



