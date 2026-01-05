Українці вже можуть підключитися до національної програми Скринінг здоров’я 40+ через Дію Сьогодні 18:20 — Особисті фінанси

З 1 січня стартував скринінг здоров’я 40+ в Дії — програма раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоровʼя.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Як взяти участь

Якщо вам вже виповнилося 40 років і більше, через 30 днів після дня народження ви отримаєте пуш-сповіщення в Дії. Прийміть його та замовте Дія. Картку або скористайтеся вже наявною. Протягом 7 днів на неї надійдуть 2000 грн, які можна використати на скринінг здоров’я.

Що включає скринінг:

анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2-го типу та стану психічного здоров’я);

фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, оцінка частоти та ритму серця, антропометрія);

лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок;

індивідуальні рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я, а за потреби — призначення ліків чи направлення на подальші обстеження чи лікування.

Де пройти обстеження

Пройти обстеження можна в будь-якому державному, комунальному чи приватному медзакладі, що бере участь у програмі. Детальніше на screening.moz.gov.ua.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що громадяни, які не користуються застосунком «Дія», також зможуть скористатися програмою. Для цього необхідно оформити пластикову Дія. Картку в одному з банків-партнерів та звернутися до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич розповідала , що ціна скринінгу становитиме 2 тис. грн, які будуть сплачені державою за надані в рамках програми медпослуги. В перший рік дії програми безкоштовного скрінінгу здоров’я його зможуть пройти близько 5 млн українців.

