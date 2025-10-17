Скільки українців зможуть пройти безплатний чекап здоров’я — відповідь МОЗ (сума, терміни) Сьогодні 10:04 — Особисті фінанси

Скільки українців зможуть пройти безплатний чекап здоров’я — відповідь МОЗ (сума, терміни)

В Україні з наступного року планують запровадити безоплатний щорічний медичний огляд для громадян віком від 40 років. В перший рік дії програми безкоштовного скрінінгу здоров’я його зможуть пройти близько 5 млн українців.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, пише interfax.

«Це буде безкоштовно. Очікується, що наступного року таку програму зможуть пройти щонайменше 5 мільйонів людей. Загалом в Україні близько 19 млн людей, віком від 40 років», — сказала вона.

Вартість

Ціна скринінгу становитиме 2 тис. грн, які будуть сплачені державою за надані в рамках програми медпослуги.

Пацієнт самостійно обиратиме заклад, де зможе пройти скринінг.

Національна служба здоров’я України буде моніторити внесення інформації про проведений скринінг в електронну систему охорони здоров’я.

Як повідомлялося з посиланням на міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, програма скринінгу передбачає генерування картки, на яку надходять кошти. Людина обирає для себе зручний час та лікарню, де може зробити цей чекап. МОЗ розраховує, що до програми долучаться й приватні клініки.

Уряд в проєкті держбюджету на 2026 рік передбачив 10 млрд грн на адресну виплату для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров’я (чекапу), в який увійдуть перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоров’я.

Раніше писали, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповідав, що такий медогляд включатиме обстеження на серцево-судинні захворювання, діабет та психічні розлади. За його словами, це хвороби, які є головною причиною передчасної смертності та втрати працездатності.

«Більшість із них можна виявити й ефективно лікувати, якщо діяти вчасно. Держава повністю оплатить чекап, а людина зможе обрати будь-який заклад — державний, комунальний чи приватний», — казав Ляшко.

Довідка Finance.ua:

МОЗ повідомляє: уклавши декларацію з лікарем первинної медичної допомоги (ПМД), пацієнт має право отримати безоплатно низку лабораторних діагностичних досліджень та швидких тестів. Безпосередньо у кабінеті лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг (дослідження) на певні захворювання, зробити швидкі тести на інфекційні захворювання. Безоплатно можна пройти:

інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), отоофтальмоскопію, вимірювання гостроти зору;

скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;

виявлення індивідуального ризику інфекційних та неінфекційних захворювань: туберкульозу, ВІЛ, вірусних гепатитів, серцево-судинних, хронічних респіраторних, онкологічних, діабету тощо;

раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Також до пакета первинної медичної допомоги входять такі аналізи:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

загальний аналіз сечі;

загальний холестерин;

глюкоза крові.

