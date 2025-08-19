З 2026 року українці від 40 років зможуть проходити безкоштовний медогляд — Finance.ua

З 2026 року українці від 40 років зможуть проходити безкоштовний медогляд
В Україні з 2026 року планують запровадити безоплатний щорічний медичний огляд для громадян віком від 40 років.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко на презентації плану дій нового уряду, передає hromadske.
«Нам треба перейти до ситуації, коли ми робимо профілактичний чекап. Хороша діагностика дасть можливість правильного планування і системної роботи. Ми запланували плановий чекап з 2026 року», — розповіла Свириденко.
Так, кожен українець віком від 40 років зможе один раз на рік пройти безоплатний медичний огляд.
«Нам важливо, щоб цей проєкт ми запустили», — додала прем’єр-міністерка.
Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповідав, що такий медогляд включатиме обстеження на серцево-судинні захворювання, діабет та психічні розлади. За його словами, це хвороби, які є головною причиною передчасної смертності та втрати працездатності.
«Більшість із них можна виявити й ефективно лікувати, якщо діяти вчасно. Держава повністю оплатить чекап, а людина зможе обрати будь-який заклад — державний, комунальний чи приватний», — казав Ляшко.
