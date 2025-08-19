В уряді обіцяють підвищити базову пенсію — Finance.ua

В уряді обіцяють підвищити базову пенсію 19.08.2025, 02:06 — Казна та Політика

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що систему соціальних виплат переглянуть. Результатом перегляду, за її словами, буде підвищення базової пенсії.

Про це вона сказала під час презентації Програми дій уряду.

«Перед міністром соціальної політики єдності та сім’ї насправді стоїть надзвичайно важлива задача. Я сподіваюсь, Галина Миколаївна Третьякова підтримує нас в тому, що нам потрібно переглянути систему соціальних виплат. Мова йде про те, щоб підвищити базову пенсію і, скажу обережно, збільшити справедливість у виплатах», — зазначила Свириденко.

Окреслюючи завдання для Мінсоцполітики, прем’єрка також акцентувала на підтримці сімей з дітьми до 3 років.

«180 тисяч сімей мають отримати підвищену допомогу при народженні дитини. Програма є-ясла охопить понад 100 тисяч домогосподарств з дітьми до трьох років у всій країні. Дуже багато жінок, дуже багато молодих сімей кажуть про недостатню кількість ясел, недостатню кількість охоплення дітей дошкільною освітою, яка б дала можливість жінкам активно повертатися до роботи. Програми, які реалізуються Міністерством соцполітики, дають таку можливість і перспективу», — сказала Свириденко.

Нагадаємо, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив , що формулу розрахунку пенсій потрібно переглянути. За його словами, нинішня система призводить до нерівності: пенсії тих, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2000 році, значно менші, ніж у людей, які стали пенсіонерами у 2010-му.

