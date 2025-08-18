Уряд готує нову формулу розрахунку пенсій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд готує нову формулу розрахунку пенсій

Казна та Політика
155
Уряд готує нову формулу розрахунку пенсій
Уряд готує нову формулу розрахунку пенсій
Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що формулу розрахунку пенсій потрібно переглянути.
За його словами, нинішня система призводить до нерівності: пенсії тих, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2000 році, значно менші, ніж у людей, які стали пенсіонерами у 2010-му.
Причина в тому, що для обчислення використовується різна база, яка не є співставною.
Міністерство соціальної політики вже працює над оновленою формулою.
«Очікуємо відповідних пропозицій та подальших кроків до реформування пенсійної системи, щоб усунути нарешті несправедливість та забезпечити пристойні пенсії українцям», — наголосив нардеп.
Нагадаємо, у липні Пенсійний фонд повідомляв, що показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсії значно зріс. У червні 2025 року він зріс на 2 тисячі гривень. Офіційна зарплата у червні становила 22 336,81 гривні, що майже на 2 тис. (1 981,41 гривні) більше, ніж в травні — 20 355,40 гривень. Зарплата була на 18,8% більшою, ніж у червні минулого року (18 806,63 гривні).
Читайте також
Для того, щоб мати право на отримання пенсії за віком, необхідно мати відповідну кількість років страхового стажу.
Страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до набрання ним чинності — в порядку, визначеному раніше чинним законодавством. В переважній більшості випадків — за даними з трудової книжки.
Раніше Гетманцев заявляв, що пенсійна система в Україні потребує перегляду, а середня пенсія має становити не менше 40% середньої зарплати. Він наголошує на необхідності перегляду принципів нарахування та індексації пенсій, щоб розмір виплат відображав реальний трудовий внесок людини. На його думку, першим кроком має стати підвищення мінімальної пенсії щонайменше до 4 тисяч гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems