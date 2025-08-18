Уряд готує нову формулу розрахунку пенсій — Finance.ua

Уряд готує нову формулу розрахунку пенсій Сьогодні 14:32 — Казна та Політика

Уряд готує нову формулу розрахунку пенсій

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив , що формулу розрахунку пенсій потрібно переглянути.

За його словами, нинішня система призводить до нерівності: пенсії тих, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2000 році, значно менші, ніж у людей, які стали пенсіонерами у 2010-му.

Причина в тому, що для обчислення використовується різна база, яка не є співставною.

Міністерство соціальної політики вже працює над оновленою формулою.

«Очікуємо відповідних пропозицій та подальших кроків до реформування пенсійної системи, щоб усунути нарешті несправедливість та забезпечити пристойні пенсії українцям», — наголосив нардеп.

Нагадаємо, у липні Пенсійний фонд повідомляв , що показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсії значно зріс. У червні 2025 року він зріс на 2 тисячі гривень. Офіційна зарплата у червні становила 22 336,81 гривні, що майже на 2 тис. (1 981,41 гривні) більше, ніж в травні — 20 355,40 гривень. Зарплата була на 18,8% більшою, ніж у червні минулого року (18 806,63 гривні).

Для того, щоб мати право на отримання пенсії за віком, необхідно мати відповідну кількість років страхового стажу.

Страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до набрання ним чинності — в порядку, визначеному раніше чинним законодавством. В переважній більшості випадків — за даними з трудової книжки.

Раніше Гетманцев заявляв , що пенсійна система в Україні потребує перегляду, а середня пенсія має становити не менше 40% середньої зарплати. Він наголошує на необхідності перегляду принципів нарахування та індексації пенсій, щоб розмір виплат відображав реальний трудовий внесок людини. На його думку, першим кроком має стати підвищення мінімальної пенсії щонайменше до 4 тисяч гривень.

