В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 4 тисяч гривень — Finance.ua

В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 4 тисяч гривень Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію до 4 тисяч гривень

Пенсійна система в Україні потребує перегляду, а середня пенсія має становити не менше 40% середньої зарплати.

Про це заявив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Графік: Данило Гетманцев

За його словами, зараз в Україні пенсія покриває лише близько 27% середньої зарплати.

«Для порівняння, у Польщі цей показник становить 57%, у Румунії — 48%, а в Греції — 78%. Тенденція до зниження цього показника триває вже десять років», — повідомив нардеп.

Голова профільного комітету звернув увагу, що відсоток заміщення трудових доходів пенсією, один із ключових показників для забезпечення нормального рівня життя та комфортної старості, останні десять років знижувався. Ця тенденція протягом останніх років була, зокрема, і наслідком попередньої «пенсійної реформи», коли коефіцієнт кожного року трудового стажу для розрахунку пенсії було знижено з 1,35% до 1%.

Що потрібно змінити

Гетманцев наголошує на необхідності перегляду принципів нарахування та індексації пенсій, щоб розмір виплат відображав реальний трудовий внесок людини. На його думку, першим кроком має стати підвищення мінімальної пенсії щонайменше до 4 тисяч гривень.

«Маємо нарешті системно зайнятись пенсійним питанням — від детінізації виплат зарплат, скасування спецпенсій обраним кастам держслужбовців до запровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи. На жаль, повномасштабна війна точно не додасть стійкості пенсійний системі у її діючому вигляді, тому зволікати із прийняттям рішень точно не варто», — підсумував нардеп.

Довідка Finance.ua:

станом на квітень 2025 року середня пенсія в Україні становить 6 341 грн, а мінімальна — 2 800 грн. За даними Opendatabot, завдяки індексації кількість людей, які отримують менш як 3 тис. грн, зменшилась у 7 разів. Зараз таку низьку пенсію отримують 398 тис. осіб (3,9%). Ще 3 млн осіб (29%) отримують пенсію трохи вище середнього по країні — 6 860 грн;

середня заробітна плата за травень 2025 року, яку Пенсійний фонд України враховує для розрахунку пенсій, склала 20 355,40 грн. За рік цей показник зріс на понад 3 тис. грн, або на 18,5%, адже у травні 2024 року вона становила 17 178,87 грн;

жителі столиці та індустріальних регіонів отримують найвищі пенсійні виплати в Україні. Водночас на заході країни пенсії нижчі. Серед регіонів України найвищі пенсії в Києві — 8 708 гривень. Далі йдуть Донецька (7 814 гривень), Луганська (7 314 гривень), Дніпропетровська (7 082 гривні) та Київська області (6 671 гривня). Найнижчі пенсії в Тернопільській (4 931 гривня), Чернівецькій (5 100 гривень) і Закарпатській (5 175 гривень) областях.

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