Середня зарплата для розрахунку пенсій сягнула рекордної позначки — Finance.ua
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Середня зарплата для розрахунку пенсій сягнула рекордної позначки

Особисті фінанси
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Середня зарплата для розрахунку пенсій сягнула рекордної позначки
Середня зарплата для розрахунку пенсій сягнула рекордної позначки
Середня заробітна плата за травень 2025 року, яку Пенсійний фонд України враховує для розрахунку пенсій, склала 20 355,40 грн.
Про це йдеться у повідомленні ПФУ.
За рік цей показник зріс на понад 3 тис. грн, або на 18,5%, адже у травні 2024 року вона становила 17 178,87 грн.
Зазначимо, що за даним НБУ, рівень інфляції сягнув 15,9%. Тож реальне зростання зарплат за рік склало приблизно 2,6%.
Середня зарплата для розрахунку пенсій сягнула рекордної позначки
Попередній показник середньої зарплати, яка враховується для обчислення пенсії, що встановлював ПФУ у квітні, становив 19 856 грн.
Раніше повідомлялось, що 25 червня 2025 року Фонд завершив фінансування пенсій за червень — на це спрямували 67,8 млрд грн.
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Також ми писали, що з 1 липня соцвиплати в Україні адмініструватиме Пенсійний фонд. Через це діятимуть певні нововведення, що мають спростити подання заявок на соцдопомогу та пришвидшити виплати.
Нагадаємо, Україна має одну з найнижчих пенсій у Європі. Пенсії значно відрізняються від пенсій у сусідніх країнах як за розміром, так і за рівнем мінімальних виплат.
В Україні середня пенсія становить приблизно 6 300 грн, що еквівалентно близько 132 євро, а мінімальна — близько 60 євро.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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