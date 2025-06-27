Середня зарплата для розрахунку пенсій сягнула рекордної позначки — Finance.ua

Середня зарплата для розрахунку пенсій сягнула рекордної позначки
Середня заробітна плата за травень 2025 року, яку Пенсійний фонд України враховує для розрахунку пенсій, склала 20 355,40 грн.
Про це йдеться у повідомленні ПФУ.
За рік цей показник зріс на понад 3 тис. грн, або на 18,5%, адже у травні 2024 року вона становила 17 178,87 грн.
Зазначимо, що за даним НБУ, рівень інфляції сягнув 15,9%. Тож реальне зростання зарплат за рік склало приблизно 2,6%.
Попередній показник середньої зарплати, яка враховується для обчислення пенсії, що встановлював ПФУ у квітні, становив 19 856 грн.
Раніше повідомлялось, що 25 червня 2025 року Фонд завершив фінансування пенсій за червень — на це спрямували 67,8 млрд грн.
Також ми писали, що з 1 липня соцвиплати в Україні адмініструватиме Пенсійний фонд. Через це діятимуть певні нововведення, що мають спростити подання заявок на соцдопомогу та пришвидшити виплати.
Нагадаємо, Україна має одну з найнижчих пенсій у Європі. Пенсії значно відрізняються від пенсій у сусідніх країнах як за розміром, так і за рівнем мінімальних виплат.
В Україні середня пенсія становить приблизно 6 300 грн, що еквівалентно близько 132 євро, а мінімальна — близько 60 євро.
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