НБУ прокоментував ситуацію щодо рівня інфляції в травні — Finance.ua
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НБУ прокоментував ситуацію щодо рівня інфляції в травні

Казна та Політика
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НБУ прокоментував ситуацію щодо рівня інфляції в травні
НБУ прокоментував ситуацію щодо рівня інфляції в травні
Як повідомляє НБУ, в травні 2025 року інфляція пришвидшилася до 15,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,3%.
Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.
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Причини зростання
Відхилення від прогнозної траєкторії зумовлювалося насамперед стрімкішим подорожчанням сирих продуктів харчування внаслідок несприятливих погодних умов навесні й активного експорту продовольства.
Цін на продукти харчування зросли до 26,4%
Ціни на сирі продукти у травні стрімко зростали в річному вимірі. Так, суттєво пришвидшилося здорожчання свинини, курятини, яловичини, яєць, молока на тлі активного експорту, високих зовнішніх цін, підвищення собівартості виробництва та зниження поголів’я свиней та ВРХ.
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Базова інфляція пришвидшилася до 12,3%

Подорожчання оброблених продовольчих товарів у травні пришвидшилося до 18,0%. Темпи зростання цін на хліб, м’ясопродукти, деяку молочну продукцію (зокрема сири, сметану, вершки) та безалкогольні напої підвищилися під впливом здорожчання продовольчої сировини та подальшого збільшення витрат підприємств на оплату праці.
Темпи зростання вартості непродовольчих товарів не змінилися (3,8% р/р), залишаючись помірними з огляду на збереження стійкої ситуації на валютному ринку.
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Повідомляється, що порівняно з квітнем швидше зростала вартість послуг ресторанів та готелів, послуг з особистого догляду, амбулаторних послуг.
Чого очікувати
Як зазначає Нацбанк, надалі очікується сповільнення інфляції за широким спектром товарів і послуг. Через розширення пропозиції продовольства на тлі надходження нових урожаїв.
Сповільненню інфляції сприятимуть ліпша, ніж торік, ситуація в енергетиці, зменшення світових цін на нафту й послаблення зовнішнього цінового тиску, а також подальший вплив заходів монетарної політики НБУ.
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За матеріалами:
Finance.ua
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