НБУ та Гороховський запропонували вирішення проблеми кредитів для військових — Finance.ua

НБУ та Гороховський запропонували вирішення проблеми кредитів для військових Сьогодні 10:05 — Кредит&Депозит

НБУ та Гороховський запропонували вирішення проблеми кредитів для військових

Голова Національного банку України Андрій Пишний закликає уряд і Міністерство фінансів розробити єдині правила кредитування військовослужбовців. На його думку, саме держава має визначити чіткі умови, які дадуть військовим рівний доступ до послуг всієї фінансової системи.

Про це голова НБУ заявив під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, передає «Інтерфакс-Україна».

Він наголосив, що банки технічно готові обслуговувати військових, а держава має визначити чіткі правила. Але поки, за його словами, немає спільного підходу до вирішення цієї проблеми. Він зауважив, що окремі банки можуть самі обирати, як працювати з військовими.

«Правила повинні бути побудовані. Однак, якщо в межах маркетингової стратегії банк вирішив побудувати свою взаємодію з цією категорією клієнтів, таким чи іншим якимось чином, — це його маркетингове право», — додав Пишний.

Також важливо визначити, звідки брати кошти для компенсації пільг за кредитами, аби ці умови могли реально працювати.

За даними НБУ, у 2024 році регулятор отримав 669 звернень щодо фінансових послуг для військових. Але лише 13 із них стосувалися відмов у видачі кредитів, а ще 4 — зниження або скасування вже наданих кредитних лімітів. Тобто про масову проблему не йдеться, проте ситуація потребує уваги.

Що пропонує monobank

Співзасновник monobank Олег Гороховський запропонував простий механізм підтримки: банки, які обслуговують виплати військовим, можуть надати їм кредитні ліміти у межах середньої зарплати за останні три місяці. Для цього не потрібні зміни в закон — достатньо підписати меморандум між банками під наглядом НБУ.

Якщо військовий не зможе повернути борг або порушить умови, він повертається на звичайні умови кредитування.

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram написав , що підтримує ідею голови НБУ про створення бюджетної програми для компенсацій банкам, а також ініціативу Олега Гороховського.

За його словами, це могло б бути узгоджено в межах меморандуму, без потреби в змінах до законодавства. Частина прибутку від обслуговування рахунків військових, вважає депутат, має спрямовуватись на соціальні потреби.

Мораторій на штрафи

В Україні ще з 2014 року діє заборона на нарахування відсотків, штрафів і пені за кредитами для військових, які мобілізовані або беруть участь у захисті країни. Але зараз банки бояться видавати нові кредити без чіткого механізму компенсації втрат.

Дискусія щодо мораторію загострилася після нещодавньої скарги у Facebook, в якій клієнт monobank розказав, що після інформування ним банку про статус військовослужбовця той зменшив кредитну ставку до нуля, але одночасно знизив до нуля й кредитний ліміт.

Водночас у коментарях до цього посту зазначалося, що це проблема не лише monobank, а й багатьох великих банків. Співзасновник monobank Олег Гороховський пояснив , що за схожою схемою працюють всі великі банки.

«Безкоштовних грошей у банків не буває. Банки сплачують відсотки за депозитами та мають покривати операційні витрати. Потенційні збитки банків створюють ризики передусім для вкладників та можуть негативно вплинути на їх довіру до банківської системи», — заявили раніше в НБУ.

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