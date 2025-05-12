У monobank пояснили, чому не видають нові безвідсоткові кредити військовим — Finance.ua

У monobank пояснили, чому не видають нові безвідсоткові кредити військовим Сьогодні 12:02 — Кредит&Депозит

У monobank пояснили, чому не видають нові безвідсоткові кредити військовим

Співзасновник monobank Олег Гороховський прокоментував ситуацію з «безкоштовними кредитами військовим», пояснивши, чому банк не надає нові пільгові позики попри вимоги законодавства.

За словами Гороховського, відповідно до пункту 15 статті 14 Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», банки не мають права нараховувати відсотки й штрафи військовим. monobank дотримується цієї норми, однак лише після того, як клієнт самостійно повідомляє про свій статус.

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«Ми не знаємо, хто з клієнтів є військовим. Якщо клієнт звертається з таким запитом — ми одразу припиняємо нарахування відсотків. Але попереджаємо, що нові транші кредитів на безкоштовних умовах ми надати не зможемо», — заявив Гороховський.

Він наголосив, що банк не має джерел для видачі нових безвідсоткових позик, оскільки не працює з «безкоштовними депозитами». Аналогічної позиції, за його словами, дотримуються й інші великі банки.

«Я б із задоволенням пробачив військовим усі кредити, але тоді ми не зможемо повернути кошти вкладникам», — додав співзасновник monobank.

За його словами, це все відбувається тому, що закон ухвалили, а джерело фінансування цієї норми закону не передбачили.

«Банки не працюватимуть на збиток — це очевидно, і не варто дивуватися, що ніхто не поспішає надавати безкоштовні кредити», — підсумував він.

Довідка Finance.ua:

військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації у зв’язку з особливим характером військової служби, яка пов’язана із захистом України;

до таких пільг належать: звільнення від сплати відсотків за користування кредитом; звільнення від сплати штрафів/пені за несвоєчасну сплату платежів по кредиту перед підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами (частина п’ятнадцята статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей»);

для звільнення військовослужбовців від нарахування штрафів, пені та відсотків за користування кредитом необхідно письмово повідомити банк про проходження військової служби та надати документи, що це підтверджують.

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