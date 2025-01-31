«Зарплатний проєкт». monobank запустив новий інструмент — Finance.ua

«Зарплатний проєкт». monobank запустив новий інструмент Сьогодні 12:03 — Фінтех і Картки

«Зарплатний проєкт». monobank запустив новий інструмент

monobank запустив новий проєкт, який дозволяє виплачувати зарплату одразу на mono.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

«Є в житті неприємні речі до яких з часом звикаєш. Одна з таких — наявність у вашому житті „зарплатного банку“, з якого ви щомісяця перекидаєте зарплатню на mono. Тому ми зробили інструмент, що дозволяє виплачувати зарплату одразу на mono», — сказано в повідомленні.

За його словами, клієнти можуть знімати заробітну плату готівкою безплатно. Банк також немає комісій на виплати. Зарахування відбувається протягом трьох хвилин.

«І навіть можете видати співробітникам скін із лого своєї компанії, як на картинці. Єдине, що треба, — мати бізнес-рахунок у mono», — додав Гороховський.

Що передбачає зарплатний проєкт у monobank:

платежі 24/7/365 — не треба чекати та підлаштовуватись під банк;

швидкі зарахування — виплати проведуться за лічені хвилини;

підпис відомості у застосунку mono або у веб-кабінеті — платіжка підписується за кілька секунд у будь-якій точці світу;

відкриття рахунку 2604 — рахунок для лікарняних, декретних та інших виплат зʼявиться одразу при відкритті основного рахунку;

невдовзі з’явиться інтеграція по АРІ — можна буде автоматизувати виплати, налаштувавши інтеграцію з вашою системою.

Тарифи зарплатного проєкту:

0% комісія за РКО — платежі на будь-які картки, будь-якій кількості працівників;

зарплатні картки — 0 грн за випуск та обслуговування зарплатних карток.

monobank пропонує зняття готівки до 50 тис. грн за 0% у будь-якому банкоматі України. Кешбек до 20% на різні категорії товарів і послуг. Безкоштовне поповнення мобільного, оплата комуналки та перекази контактам.

Подробиці про зарплатний проєкт — за посиланням

Нагадаємо, у застосунку monobank додали функцію авторизації через Apple ID. Користувачі можуть скористатися новою функцією в останній версії застосунку. Увімкнути авторизацію можна або під час входу в застосунок, або в його налаштуваннях.

У monobank також зʼявилась нова корисна функція — вбудований у застосунок калькулятор. Це означає, що всі фінансові розрахунки тепер можна проводити безпосередньо в меню переказу коштів.

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