У monobank зʼявилась нова корисна функція — Finance.ua
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У monobank зʼявилась нова корисна функція

Фінтех і Картки
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У monobank зʼявилась нова корисна функція — вбудований у застосунок калькулятор.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.
«Можете видаляти калькулятор з телефону. Бо ми вбудували його в банк. Тепер будь-які фінансові розрахунки можна провести в меню переказу. Але за спробу поділити на нуль будемо блокувати рахунки!» — сказано в повідомленні.
Це означає, що всі фінансові розрахунки тепер можна проводити безпосередньо в меню переказу коштів.
Нагадаємо, раніше monobank спростив перекази за реквізитами IBAN. Користувачі monobank можуть переказувати гроші за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN). В платежах за IBAN тепер підтягуються контакти власника рахунку.
У жовтні минулого року розпочав роботу маркетплейс «market by mono» від monobank. Усі товари на маркеті можна буде купити без переплат і прихованих тарифів за програмою «Покупка частинами».
monobank готовий відродити своє рішення для криптовалют у 2025 році, якщо Нацбанк легалізує ринок криптовалют. Проте, чи буде monobank намагатися відроджувати свій криптопроєкт, залежить не лише від ідеї, а від намірів регулятора — коли та чи будуть взагалі відкривати ринок крипти в Україні.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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