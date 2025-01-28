У monobank зʼявилась нова корисна функція — Finance.ua

У monobank зʼявилась нова корисна функція Сьогодні 12:02 — Фінтех і Картки

monobank зʼявилась нова корисна функція — вбудований у застосунок калькулятор.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

«Можете видаляти калькулятор з телефону. Бо ми вбудували його в банк. Тепер будь-які фінансові розрахунки можна провести в меню переказу. Але за спробу поділити на нуль будемо блокувати рахунки!» — сказано в повідомленні.

Це означає, що всі фінансові розрахунки тепер можна проводити безпосередньо в меню переказу коштів.

Нагадаємо, раніше monobank спростив перекази за реквізитами IBAN. Користувачі monobank можуть переказувати гроші за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN). В платежах за IBAN тепер підтягуються контакти власника рахунку.

У жовтні минулого року розпочав роботу маркетплейс «market by mono» від monobank. Усі товари на маркеті можна буде купити без переплат і прихованих тарифів за програмою «Покупка частинами».

monobank готовий відродити своє рішення для криптовалют у 2025 році, якщо Нацбанк легалізує ринок криптовалют. Проте, чи буде monobank намагатися відроджувати свій криптопроєкт, залежить не лише від ідеї, а від намірів регулятора — коли та чи будуть взагалі відкривати ринок крипти в Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.