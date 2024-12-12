Гороховський: monobank готовий відродити своє рішення для криптовалют у 2025 році — Finance.ua

Гороховський: monobank готовий відродити своє рішення для криптовалют у 2025 році Сьогодні 10:11 — Криптовалюта

Скріншот із YouTube-каналу «Бомбардир»

monobank готовий відродити своє рішення для криптовалют у 2025 році, якщо Нацбанк легалізує ринок криптовалют.

Про це засновник monobank Олег Гороховський розповів в інтерв’ю YouTube каналу «Бомбардир».

«Складно не вірити в Bitcoin, коли він коштує майже 100 тис. доларів за монету. Так, у мене є якась частина портфеля в криптовалютах, і я вважаю, що це те, на що треба звертати увагу», — розповів Гороховський.

Банкір наголосив, що новообраний президент США Дональд Трамп і його команда є криптоентузіастами, тому з його приходом до влади люди у світі також стануть ставитися до крипти з більшим ентузіазмом.

«Зокрема, сподіваюсь, й український регулятор дозволить українцям оперувати криптовалютами. Так, ми зробили гарний криптопроєкт, і мені дуже шкода, що в нього поки така ж доля, як і в нашого польського проєкту. Проте я не залишаю надії, що нам вдасться.

деяким людям все ще важко зрозуміти, що треба зробити, щоб отримати біткоїн. І якщо це демократизувати, зробити все зрозуміло і доступно, то можна залучити більше людей. З цього може бути гарний бізнес", — наголосив Гороховський. Коли ми його робили, то мали за мету популяризувати крипту і зробити так, щоб українці зрозуміли, що це не так складно. Тому що сьогодні досі залишається складним поріг входу —І якщо це демократизувати, зробити все зрозуміло і доступно, то можна залучити більше людей. З цього може бути гарний бізнес", — наголосив Гороховський.

Проте, чи буде monobank намагатися відроджувати свій криптопроєкт, залежить не лише від ідеї, а від намірів регулятора — коли та чи будуть взагалі відкривати ринок крипти в Україні.

«Поки що не вийшло домовитись з регулятором, але можливо вийде, бо кажуть, що у 2025 році буде якесь пом’якшення… Проте, наскільки мені відомо, МВФ не дуже вітає те, щоб Україна рухалась у цьому напрямку швидкими темпами. Але якщо люди хочуть і буде на це воля регулятора, то ми залюбки зробили б щось корисне й цікаве», — каже співзасновник monobank.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, у липні 2021 року monobank анонсував інтеграцію з криптобіржею WhiteBIT. Тоді очікувалося, що незабаром у необанку з’явиться можливість створювати картку в біткоїнах та обмінюватися криптовалютою в застосунку інтернет-банкінгу.

Проте, як пише FintechInsider, перепоною для введення криптовалютної картки стала відсутність дозволу від Національного банку. Тодішнє керівництво НБУ побоювалося використання криптовалют для відмивання коштів та вважало цю ініціативу ризикованою.

До кінця 2021 року проєкт так і не отримав дозволу, а в березні 2023 року криптобіржі взагалі призупинили виведення коштів на картки українських банків. Причиною стало посилення вимог НБУ до відділів комплаєнсу та фінмоніторингу банків та платіжних систем.

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