Гороховський: monobank готовий відродити своє рішення для криптовалют у 2025 році — Finance.ua

Гороховський: monobank готовий відродити своє рішення для криптовалют у 2025 році
monobank готовий відродити своє рішення для криптовалют у 2025 році, якщо Нацбанк легалізує ринок криптовалют.
Про це засновник monobank Олег Гороховський розповів в інтерв’ю YouTube каналу «Бомбардир».
«Складно не вірити в Bitcoin, коли він коштує майже 100 тис. доларів за монету. Так, у мене є якась частина портфеля в криптовалютах, і я вважаю, що це те, на що треба звертати увагу», — розповів Гороховський.
Банкір наголосив, що новообраний президент США Дональд Трамп і його команда є криптоентузіастами, тому з його приходом до влади люди у світі також стануть ставитися до крипти з більшим ентузіазмом.
«Зокрема, сподіваюсь, й український регулятор дозволить українцям оперувати криптовалютами. Так, ми зробили гарний криптопроєкт, і мені дуже шкода, що в нього поки така ж доля, як і в нашого польського проєкту. Проте я не залишаю надії, що нам вдасться.
Коли ми його робили, то мали за мету популяризувати крипту і зробити так, щоб українці зрозуміли, що це не так складно. Тому що сьогодні досі залишається складним поріг входу — деяким людям все ще важко зрозуміти, що треба зробити, щоб отримати біткоїн. І якщо це демократизувати, зробити все зрозуміло і доступно, то можна залучити більше людей. З цього може бути гарний бізнес", — наголосив Гороховський.
Проте, чи буде monobank намагатися відроджувати свій криптопроєкт, залежить не лише від ідеї, а від намірів регулятора — коли та чи будуть взагалі відкривати ринок крипти в Україні.
«Поки що не вийшло домовитись з регулятором, але можливо вийде, бо кажуть, що у 2025 році буде якесь пом’якшення… Проте, наскільки мені відомо, МВФ не дуже вітає те, щоб Україна рухалась у цьому напрямку швидкими темпами. Але якщо люди хочуть і буде на це воля регулятора, то ми залюбки зробили б щось корисне й цікаве», — каже співзасновник monobank.
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, у липні 2021 року monobank анонсував інтеграцію з криптобіржею WhiteBIT. Тоді очікувалося, що незабаром у необанку з’явиться можливість створювати картку в біткоїнах та обмінюватися криптовалютою в застосунку інтернет-банкінгу.
- Проте, як пише FintechInsider, перепоною для введення криптовалютної картки стала відсутність дозволу від Національного банку. Тодішнє керівництво НБУ побоювалося використання криптовалют для відмивання коштів та вважало цю ініціативу ризикованою.
- До кінця 2021 року проєкт так і не отримав дозволу, а в березні 2023 року криптобіржі взагалі призупинили виведення коштів на картки українських банків. Причиною стало посилення вимог НБУ до відділів комплаєнсу та фінмоніторингу банків та платіжних систем.
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