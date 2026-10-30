Binance заморозила $3 млрд активів через імовірну хакерську атаку

Криптовалютна біржа Binance повідомила про замороження активів на загальну суму близько $3 млрд у межах розслідування ймовірної хакерської атаки.

Про це компанія заявила в соцмережі X.

«Наразі підтверджена загальна сума заморожених коштів становить близько $3 млрд. Наші команди продовжують тісно співпрацювати з правоохоронними органами, емітентами, компаніями з аналізу блокчейну та партнерами в галузі, щоб відстежувати й заморожувати додаткові активи», — ідеться в заяві.

Binance розслідує можливу хакерську атаку

Раніше Binance підтвердила, що розслідує інцидент із безпекою після повідомлень користувачів про виведення коштів із криптогаманців платформи.

коментарі виданню TechCrunch представники Binance зазначили, що компанія знає про повідомлення щодо потенційної проблеми з безпекою та активно з’ясовує обставини інциденту.

«Запевняємо, що кошти користувачів перебувають у повній безпеці», — заявили в Binance.

Зазначається, що фахівці з безпеки терміново перевіряють усю відповідну інформацію, а оновлення публікуватимуть лише через офіційні канали компанії після підтвердження фактів.

Представник Binance Росс О’Лірі повідомив, що після інциденту компанія з міркувань безпеки «тимчасово призупинила виведення коштів у кількох блокчейн-мережах».

Circle і Tether також заморозили активи

Про можливий злам біржі за кілька годин до цього повідомив її засновник Чанпен Чжао, який нині не керує компанією, але залишається її найбільшим акціонером. Він висловив сподівання, що користувачам «повністю відшкодують» кошти, однак не пояснив, на чому ґрунтується така оцінка.

Компанії Circle і Tether також заморозили активи, пов’язані з інцидентом. Circle повідомила про замороження близько $800 млн у криптовалюті Tether, які проходили через її мережі, а Tether — приблизно $1,56 млрд.

Збитки можуть перевищити $5,7 млрд

За оцінками спостерігачів, збитки біржі можуть перевищувати $5,7 млрд. Водночас ці цифри поки не підтверджені, а викрадення коштів, імовірно, може тривати.