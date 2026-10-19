Україна посіла друге місце у світі за накопиченнями стейблкоїнів

МВФ проаналізував понад 35 млрд транзакцій у блокчейні за 2018-2025 роки та виявив кілька закономірностей.

Наприкінці 2025 року обсяг стейблкоїнів, якими володіли резиденти України, оцінювався у $8,6 млрд. Це еквівалент 4,1% ВВП країни. За цим показником Україна посіла друге місце у світі після Венесуели.

Про це повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк із посиланням на оцінку Міжнародного валютного фонду.

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Які країни лідирують за накопиченням стейблкоїнів

Наприкінці 2025 року співвідношення накопичень стейблкоїнів до ВВП у різних країнах було таким:

Венесуела — 5,6%;

Україна — 4,1%;

Нігерія — 1,4%;

Туреччина — 0,83%;

США — 0,04%.

Як валютні обмеження впливають на використання стейблкоїнів

МВФ проаналізував понад 35 млрд транзакцій у блокчейні за 2018−2025 роки та виявив кілька закономірностей.

Валютні обмеження стимулюють використання стейблкоїнів. Через пів року після посилення обмежень на виведення капіталу обсяг транскордонних операцій із ними зростає в середньому на 30% порівняно зі сценарієм без обмежень.

Скасування обмежень не повертає користувачів до банківських переказів. Люди та компанії, які почали користуватися криптогаманцями, продовжують використовувати їх навіть після скасування валютних обмежень.

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Валютні кризи прискорюють цифрову доларизацію. Протягом першого року після початку кризи накопичення стейблкоїнів зростають у середньому на 75% і не повертаються до попереднього рівня після стабілізації курсу.