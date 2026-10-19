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Україна посіла друге місце у світі за накопиченнями стейблкоїнів

Криптовалюта
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МВФ проаналізував понад 35 млрд транзакцій у блокчейні за 2018-2025 роки та виявив кілька закономірностей.
МВФ проаналізував понад 35 млрд транзакцій у блокчейні за 2018-2025 роки та виявив кілька закономірностей.
Наприкінці 2025 року обсяг стейблкоїнів, якими володіли резиденти України, оцінювався у $8,6 млрд. Це еквівалент 4,1% ВВП країни. За цим показником Україна посіла друге місце у світі після Венесуели.
Про це повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк із посиланням на оцінку Міжнародного валютного фонду.

Які країни лідирують за накопиченням стейблкоїнів

Наприкінці 2025 року співвідношення накопичень стейблкоїнів до ВВП у різних країнах було таким:
  • Венесуела — 5,6%;
  • Україна — 4,1%;
  • Нігерія — 1,4%;
  • Туреччина — 0,83%;
  • США — 0,04%.

Як валютні обмеження впливають на використання стейблкоїнів

МВФ проаналізував понад 35 млрд транзакцій у блокчейні за 2018−2025 роки та виявив кілька закономірностей.
Валютні обмеження стимулюють використання стейблкоїнів. Через пів року після посилення обмежень на виведення капіталу обсяг транскордонних операцій із ними зростає в середньому на 30% порівняно зі сценарієм без обмежень.
Скасування обмежень не повертає користувачів до банківських переказів. Люди та компанії, які почали користуватися криптогаманцями, продовжують використовувати їх навіть після скасування валютних обмежень.
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Валютні кризи прискорюють цифрову доларизацію. Протягом першого року після початку кризи накопичення стейблкоїнів зростають у середньому на 75% і не повертаються до попереднього рівня після стабілізації курсу.
«Водночас 8,6 млрд доларів — це модельна оцінка МВФ на основі блокчейн-даних, а не офіційно задекларовані активи українців. Блокчейн дозволяє побачити операції та залишки на криптогаманцях, але не завжди дозволяє достовірно встановити, кому належить гаманець і в якій країні живе його власник», — пояснила Василевська-Смаглюк.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КриптовалютаСтейблкоїни
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