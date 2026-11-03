Binance опублікувала попередній звіт щодо пограбування

Криптовалютна біржа Binance опублікувала попередній звіт про інцидент безпеки, що стався 29 жовтня.

У Binance наголосили, що беруть на себе фінансові наслідки втрати коштів.

«Ми зарезервували понад 100% коштів, необхідних для покриття втрат. Станом на 3 листопада вже відновлено 98% уражених токенів, і їхню забезпеченість можна перевірити на сторінці Binance Proof of Reserves», — повідомили в компанії.

Активи, яких бракує, Binance планує докупити, оскільки частина з них має низьку ліквідність.

Загалом унаслідок атаки постраждали цифрові активи на суму приблизно $6,34 млрд. На момент публікації звіту близько $2,85 млрд вдалося заморозити або перехопити. Остаточні суми ще уточнюються з урахуванням коливань ринкових цін.

Захист системи

Binance повідомила, що оперативно вжила заходів для локалізації атаки та посилення захисту систем. Виявлені точки входу, якими скористалися зловмисники, закрили. Системи, задіяні в ланцюжку атаки, перебудували або замінили.

Крім того, біржа посилила контроль за пристроями, удосконалила механізми управління ризиками у сервісах гаманців і розширила використання штучного інтелекту для виявлення підозрілої поведінки.

Як відбулася кібератака на Binance

Атака розгорталася швидко й охопила кілька блокчейн-мереж. Зловмисники скористалися несанкціонованим доступом до внутрішнього сервісу підписання транзакцій гаманців, щоб ініціювати перекази поза стандартною процедурою виведення коштів.

У період із 20:05 до 20:09 UTC п’ять гарячих гаманців Binance переказали 233,46 млн XRP на адресу, контрольовану зловмисниками.

Згодом гарячі гаманці біржі в мережах Solana та Optimism також відправили на підконтрольні хакерам адреси приблизно 970,5 тис. SOL і 44,2 млн OP.

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Після виявлення великих переказів Binance отримала внутрішнє сповіщення та негайно розпочала розслідування. Водночас один із гарячих гаманців біржі переказав на адресу зловмисників 18 270 BTC

Після цього хакери використали сервіс підписання транзакцій для експлуатації механізму авторизації EIP-7702 у мережі Ethereum.

Цей механізм дає змогу обліковому запису делегувати смартконтракту окремі права на виконання операцій без розкриття приватного ключа. У випадку з Binance зловмисники скористалися ним, щоб надати підконтрольному їм смартконтракту часткові права на виконання операцій із гарячим гаманцем біржі.

Чому Binance не вдалося одразу зупинити перекази

Після виявлення атаки Binance розпочала комплекс заходів для обмеження збитків. Зокрема, біржа призупинила виведення коштів, щоб обмежити подальший відтік активів, домовилася з партнерами про заморожування постраждалих токенів і почала відкликати несанкціоновані дозволи.

Завдяки цим діям вдалося заморозити активи на загальну суму $2,85 млрд.

Однак самого призупинення виведення коштів було недостатньо, щоб зупинити всі незаконні перекази. Несанкціоновані дозволи EIP-7702 вже були записані в блокчейні та працювали незалежно від стандартної інфраструктури Binance для виведення коштів.

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Зловмисники надіслали 50 транзакцій підписання, щоб маніпулювати лічильником nonce облікового запису та створити шкідливі дозволи на делегування. Після їх активації хакери отримали можливість продовжувати переказувати активи без використання стандартної інфраструктури виведення коштів біржі.

Для повного припинення таких операцій Binance довелося створювати додаткові транзакції, щоб відкликати дозволи, записані в блокчейні.

Команді біржі довелося розробити та виконати спеціальну процедуру відкликання цих дозволів. Це потребувало додаткового часу. Крім того, призупинення виведення коштів і вимкнення сервісів гарячих гаманців автоматично не анулювали дозволи, які вже діяли в блокчейні.

Коли Binance зупинила несанкціоновані перекази

Останній несанкціонований переказ на суму 2961,9 ETH остаточно підтвердили в блокчейні о 23:56 UTC. Транзакцію було передано в мережу раніше, однак певний час вона залишалася в очікуванні підтвердження.

Після цього нових несанкціонованих переказів не зафіксували.

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30 жовтня 2026 року о 00:10 UTC Binance виконала нову авторизацію з гарячого гаманця Binance14 на нульову адресу. Це дозволило очистити код делегування EIP-7702 і відкликати відповідні дозволи.