Binance відновила 95% активів після інциденту безпеки

Binance продовжує відновлювати активи після інциденту безпеки. Наразі компанія власним коштом покрила близько 95% суми, якої торкнувся інцидент. Десять основних криптоактивів (BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD та ZEC) повністю забезпечені резервами щонайменше у співвідношенні 1:1.

Про це повідомила пресслужба криптобіржі.

«Позиція Binance залишається незмінною: фінансові наслідки інциденту компанія бере на себе, а не перекладає на користувачів. Тепер забезпеченість уже відновленої частини активів може бути незалежно перевірена користувачами», — сказано в повідомленні.

Binance відкрила користувачам доступ до перевірки резервів

Користувачі можуть самостійно перевірити забезпеченість активів. Binance завершила формування повного доказу з нульовим розголошенням (zero-knowledge proof) для оновленого знімка Proof of Reserves станом на 31 жовтня.

Перевірка доступна через офіційний сервіс Binance Proof of Reserves.

Що відбувається з рештою активів

Решта близько 5% припадає на менш ліквідні токени, придбання яких у необхідному обсязі потребує більше часу. Binance продовжує роботу з галузевими партнерами, щоб завершити відновлення цих активів, а також поетапно відновлює виведення коштів у додаткових мережах і активах.

Що саме сталося на Binance

Увечері 29 жовтня у блокчейнах почалася незвична активність: з гаманців Binance, призначених для обробки транзакцій, відбувалося масштабне переміщення криптоактивів.

Кошти виводилися відразу в десяти блокчейн-мережах: Ethereum, Bitcoin, Tron, XRP Ledger, Solana, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Base та Polygon. Найбільша частина вкрадених активів припала на ефір (ETH) — близько $3,8 млрд. Ще приблизно $1,47 млрд у біткоїнах (BTC) було виведено з гаманців через мережу Bitcoin, а близько $628 млн у USDT та TRX — через Tron.

Відреагувавши на те, що відбувається, Binance повідомила про розслідування можливої безпекової проблеми, а згодом тимчасово зупинила виведення коштів у кількох мережах.

Спочатку біржа вважала, що зловмисники могли здобути доступ до ноутбука одного зі співробітників. Однак подальше розслідування виявило додаткові варіанти проникнення в систему.