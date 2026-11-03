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Binance відновила 95% активів після інциденту безпеки

Криптовалюта
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Binance
Binance
Binance продовжує відновлювати активи після інциденту безпеки. Наразі компанія власним коштом покрила близько 95% суми, якої торкнувся інцидент. Десять основних криптоактивів (BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD та ZEC) повністю забезпечені резервами щонайменше у співвідношенні 1:1.
Про це повідомила пресслужба криптобіржі.
«Позиція Binance залишається незмінною: фінансові наслідки інциденту компанія бере на себе, а не перекладає на користувачів. Тепер забезпеченість уже відновленої частини активів може бути незалежно перевірена користувачами», — сказано в повідомленні.

Binance відкрила користувачам доступ до перевірки резервів

Користувачі можуть самостійно перевірити забезпеченість активів. Binance завершила формування повного доказу з нульовим розголошенням (zero-knowledge proof) для оновленого знімка Proof of Reserves станом на 31 жовтня.
Перевірка доступна через офіційний сервіс Binance Proof of Reserves.

Що відбувається з рештою активів

Решта близько 5% припадає на менш ліквідні токени, придбання яких у необхідному обсязі потребує більше часу. Binance продовжує роботу з галузевими партнерами, щоб завершити відновлення цих активів, а також поетапно відновлює виведення коштів у додаткових мережах і активах.

Що саме сталося на Binance

Увечері 29 жовтня у блокчейнах почалася незвична активність: з гаманців Binance, призначених для обробки транзакцій, відбувалося масштабне переміщення криптоактивів.
Кошти виводилися відразу в десяти блокчейн-мережах: Ethereum, Bitcoin, Tron, XRP Ledger, Solana, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Base та Polygon. Найбільша частина вкрадених активів припала на ефір (ETH) — близько $3,8 млрд. Ще приблизно $1,47 млрд у біткоїнах (BTC) було виведено з гаманців через мережу Bitcoin, а близько $628 млн у USDT та TRX — через Tron.
Відреагувавши на те, що відбувається, Binance повідомила про розслідування можливої безпекової проблеми, а згодом тимчасово зупинила виведення коштів у кількох мережах.
Спочатку біржа вважала, що зловмисники могли здобути доступ до ноутбука одного зі співробітників. Однак подальше розслідування виявило додаткові варіанти проникнення в систему.
30 жовтня Binance в офіційній заяві підтвердила, що внаслідок атаки з її гарячих гаманців було виведено криптовалюту загальною вартістю близько $6,3 млрд.
За матеріалами:
Finance.ua
BinanceКриптобіржаКриптозлочини
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