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Понад $3,6 млрд вивели користувачі Binance з біржі після хакерської атаки

Криптовалюта
24
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Binance
Binance
Binance відновила виведення коштів для усіх 15 мереж. Після хакерської атаки користувачі вивели вже $3,64 млрд.
За 9,5 годин 1 листопада виведено 2,1% від загальних активів під управлінням Binance, заявила компанія у своїх соцмережах.

Хто може стояти за атакою на Binance

Північна Корея вже багато років використовує хакерські атаки та викрадення криптовалюти як один із способів поповнення державного бюджету. Хоча Binance та правоохоронні органи офіційно не підтвердили причетність КНДР до останньої атаки, низка аналітичних компаній, зокрема CoinDesk, пов’язують її з північнокорейськими хакерськими угрупованнями.
Це далеко не перший випадок, коли Пхеньян підозрюють у масштабних викраденнях криптовалюти, сукупні збитки від яких сягають мільярдів доларів.
Як зазначається у звіті CSIS, викрадені кошти використовуються для фінансування ядерної та ракетної програм, обходу міжнародних санкцій і підтримки державного режиму.
Крім того, частина грошей спрямовується на утримання та розвиток самих хакерських угруповань, які згодом здійснюють нові кібератаки. Таким чином, кіберзлочинність перетворилася на одне з важливих джерел фінансування північнокорейської держави.
За матеріалами:
ain
BinanceКриптобіржаКриптозлочини
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