35 років стабільності. До 17% річних для ваших коштів: ПУМБ запускає «Дохідний ПЛЮС»

Не ховайте, зберігайте. Ваші гроші можуть приносити більше з акційним депозитом у ПУМБ.

«Дохідний ПЛЮС» — акційний депозит ПУМБ у гривні для нових коштів із щомісячною виплатою відсотків та оформленням у застосунку.

Ваші кошти можуть зберігатися у надійному місці і приносити вам пасивний дохід. ПУМБ запускає «Дохідний ПЛЮС» — короткостроковий депозит у гривні з підвищеними ставками.

Умови:

16% річних — на 3 місяці;

17% річних — на 6 місяців;

мінімальна сума — 500 грн;

виплата відсотків — щомісячно на карту ПУМБ.

Депозит відкривається лише за рахунок нових коштів. Це різниця між сумою залишків власних коштів на момент відкриття депозиту та сумою таких залишків станом на 24.09.2026 року. При цьому клієнту не потрібно самостійно розраховувати доступну суму — її автоматично визначить застосунок ПУМБ.

Пропозиція діє з 01.10 до 30.12.2026 на всій території України, крім тимчасово окупованих.

Більше деталей на сайті та у застосунку ПУМБ.

ПУМБ — 35 років стабільності та довіри

ПУМБ довіряють понад 2,5 млн фізичних клієнтів та 185 тис. бізнесів. За актуальними даними НБУ, ПУМБ входить до ТОП-4 банків України за розміром строкового депозитного портфеля фізичних осіб у гривні та до 10 найбільших банків України за іншими ключовими показниками. Свої депозити в ПУМБ тримають понад 125 тис. фізичних осіб, а понад 94% клієнтів продовжують свої депозити в банку.

«Дохідний ПЛЮС» — можливість отримати до 17% річних у банку, якому довіряють мільйони українців.