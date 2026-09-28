НБУ може почати знижувати облікову ставку в 2027 році

Більшість членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України вважають, що регулятор зможе перейти до обережного зниження облікової ставки лише у 2027 році. Водночас частина учасників дискусії допускає її подальше підвищення, а один із членів КМП не виключає початку циклу зниження ще до кінця 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Коли НБУ може почати знижувати ставку

Семеро членів КМП вважають, що підвищення облікової ставки до 16% забезпечить достатню жорсткість монетарних умов. На їхню думку, у найближчі місяці НБУ утримуватиме ставку на цьому рівні, а у 2027 році зможе перейти до обережного пом’якшення процентної політики в міру послаблення проінфляційних ризиків.

Ще двоє учасників дискусії вважають, що стійкий ціновий тиск і посилення середньострокових ризиків можуть змусити НБУ скоригувати прогнозну траєкторію ставки вже під час оновлення макроекономічного прогнозу в жовтні. На їхню думку, новий прогноз може передбачати щонайменше одне додаткове підвищення ставки. Водночас вони також очікують переходу до пом’якшення монетарної політики у 2027 році.

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Лише один із присутніх членів КМП допускає швидший перехід до зниження ставки. Він вважає, що дезінфляційні чинники, пов’язані з послабленням економічної активності, можуть сильніше проявитися в найближчі місяці. У такому разі НБУ матиме підстави повернутися до циклу зниження облікової ставки ще до кінця 2026 року та продовжити його у 2027 році.

У жовтні НБУ оновить макроекономічний прогноз і комплексно оцінить наслідки погіршення безпекової ситуації для інфляції та економічної активності, а також перспективи надходження зовнішнього фінансування. Результати цієї оцінки врахують під час визначення подальшої траєкторії облікової ставки.