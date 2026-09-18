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Вкладникам банків, що ліквідуються, виплатили 20,9 млн грн відшкодування

Кредит&Депозит
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Виплати вкладникам
Виплати вкладникам
Вкладникам банків, що ліквідуються, продовжують виплачувати гарантовані відшкодування. За січень — серпень 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив їм 20,9 млн грн.
Лише у серпні вкладники отримали понад 502 тис. грн гарантованого відшкодування.

Скільки виплатили вкладникам у серпні

У серпні 2026 року виплати отримали вкладники шести банків, що ліквідуються. Найбільші суми припали на вкладників Банку Михайлівський, Мегабанку та Банку Форвард.
Загалом сума виплат склала 502,1 тис. грн. І розподілилася вона так:
  • АТ «Банк «Фінанси та Кредит» — 5,72 тис. грн;
  • АТ «ВТБ Банк» — 7 тис. грн;
  • АТ «МР Банк» — 8,21 тис. грн;
  • АТ «Банк Форвард» — 122,19 тис. грн;
  • АТ «Мегабанк» — 172,95 тис. грн;
  • ПАТ «Банк Михайлівський» — 186,03 тис. грн.

Скільки Фонд виплатив за весь час

Від початку роботи Фонду сума гарантованого відшкодування вкладникам досягла 105,1 млрд грн. Виплати отримали всі вкладники, які звернулися по відшкодування, — понад 2 млн осіб, або 96,1% вкладників банків.
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За період повномасштабної війни Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.
Фонд зазначає, що виплачує гарантоване відшкодування виключно з власних ресурсів. Станом на 31 серпня 2026 року на його рахунках було 58,5 млрд грн.
Починаючи з 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100% гарантія за вкладами. Вона поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.
Отримати гарантоване відшкодування можна також через мобільний застосунок «Дія».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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