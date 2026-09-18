Вкладникам банків, що ліквідуються, виплатили 20,9 млн грн відшкодування Сьогодні 19:22 — Кредит&Депозит Виплати вкладникам

Вкладникам банків, що ліквідуються, продовжують виплачувати гарантовані відшкодування. За січень — серпень 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив їм 20,9 млн грн.

Лише у серпні вкладники отримали понад 502 тис. грн гарантованого відшкодування.

Скільки виплатили вкладникам у серпні

У серпні 2026 року виплати отримали вкладники шести банків, що ліквідуються. Найбільші суми припали на вкладників Банку Михайлівський, Мегабанку та Банку Форвард.

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Загалом сума виплат склала 502,1 тис. грн. І розподілилася вона так:

АТ «Банк «Фінанси та Кредит» — 5,72 тис. грн;

АТ «ВТБ Банк» — 7 тис. грн;

АТ «МР Банк» — 8,21 тис. грн;

АТ «Банк Форвард» — 122,19 тис. грн;

АТ «Мегабанк» — 172,95 тис. грн;

ПАТ «Банк Михайлівський» — 186,03 тис. грн.

Скільки Фонд виплатив за весь час

Від початку роботи Фонду сума гарантованого відшкодування вкладникам досягла 105,1 млрд грн. Виплати отримали всі вкладники, які звернулися по відшкодування, — понад 2 млн осіб, або 96,1% вкладників банків.

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За період повномасштабної війни Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.

Фонд зазначає, що виплачує гарантоване відшкодування виключно з власних ресурсів. Станом на 31 серпня 2026 року на його рахунках було 58,5 млрд грн.

Починаючи з 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100% гарантія за вкладами. Вона поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.