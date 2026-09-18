Вкладникам банків, що ліквідуються, виплатили 20,9 млн грн відшкодування

Загалом сума виплат склала 502,1 тис. грн. І розподілилася вона так:
АТ «Банк «Фінанси та Кредит» — 5,72 тис. грн;
АТ «ВТБ Банк» — 7 тис. грн;
АТ «МР Банк» — 8,21 тис. грн;
АТ «Банк Форвард» — 122,19 тис. грн;
АТ «Мегабанк» — 172,95 тис. грн;
ПАТ «Банк Михайлівський» — 186,03 тис. грн.
Скільки Фонд виплатив за весь час
Від початку роботи Фонду сума гарантованого відшкодування вкладникам досягла 105,1 млрд грн. Виплати отримали всі вкладники, які звернулися по відшкодування, — понад 2 млн осіб, або 96,1% вкладників банків.
За період повномасштабної війни Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.
Фонд зазначає, що виплачує гарантоване відшкодування виключно з власних ресурсів. Станом на 31 серпня 2026 року на його рахунках було 58,5 млрд грн.
Починаючи з 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100% гарантія за вкладами. Вона поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.
Отримати гарантоване відшкодування можна також через мобільний застосунок «Дія».