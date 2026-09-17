Підвищення облікової ставки Національного банку України 30 липня вже позначилося на вартості гривневих заощаджень. Після посилення процентної політики частина банків, переважно невеликих, почала підвищувати ставки за гривневими депозитами.
Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики 17 вересня.
Сьогодні правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 0,5 в. п. до 16%.
У Нацбанку зазначили, що липневе підвищення облікової ставки підтримало привабливість гривневих активів. У відповідь на посилення процентної політики НБУ частина банків, здебільшого невеликих, вже почала підвищувати ставки.
У результаті попит як на гривневі депозити, так і на ОВДП зберігався, що обмежувало тиск на валютному ринку та стримувало зростання цін.
Додаткове підвищення облікової ставки підтримає ці позитивні тенденції, що важливо в умовах стійкого фундаментального цінового тиску та зростання середньострокових проінфляційних ризиків.
«Посилення монетарної політики дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань, сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сповільнення та її подальшому руху до цілі 5%», — наголосив Пишний.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Національний банк України у четвер, 17 вересня, підвищив облікову ставку з 15,5% до 16%.
«Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 16% з огляду на стійкий фундаментальний ціновий тиск, вторинні ефекти від шоків пропозиції та посилення середньострокових проінфляційних ризиків. Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та повернути інфляцію на траєкторію стійкого зниження до цілі 5% на горизонті політики», — заявили в Нацбанку.
Ми також розповідали, що 30 липня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5%. Облікову ставку підвищили з огляду на стійке посилення фундаментального цінового тиску та суттєвіше пришвидшення загальної інфляції до кінця року.