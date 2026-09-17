Банки почали підвищувати ставки за гривневими депозитами — НБУ Сьогодні 15:00 — Кредит&Депозит Попит на гривневі депозити залишається високим

Підвищення облікової ставки Національного банку України 30 липня вже позначилося на вартості гривневих заощаджень. Після посилення процентної політики частина банків, переважно невеликих, почала підвищувати ставки за гривневими депозитами.

Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики 17 вересня.

Сьогодні правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 0,5 в. п. до 16%.

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Попит на гривневі депозити залишається високим

У Нацбанку зазначили, що липневе підвищення облікової ставки підтримало привабливість гривневих активів. У відповідь на посилення процентної політики НБУ частина банків, здебільшого невеликих, вже почала підвищувати ставки.

У результаті попит як на гривневі депозити, так і на ОВДП зберігався, що обмежувало тиск на валютному ринку та стримувало зростання цін.

Додаткове підвищення облікової ставки підтримає ці позитивні тенденції, що важливо в умовах стійкого фундаментального цінового тиску та зростання середньострокових проінфляційних ризиків.

«Посилення монетарної політики дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань, сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сповільнення та її подальшому руху до цілі 5%», — наголосив Пишний.

Чи вплине підвищення ставки на кредитування

За оцінками НБУ, такий крок не матиме відчутного стримуючого впливу на кредитування.

НБУ фіксує найдовший період кредитної експансії. Щоб додатково підтримати бізнес в умовах посилення обстрілів, НБУ ухвалив два пакети регуляторних рішень щодо розширення доступу до фінансування.

Робота над наступними заходами підтримки кредитування триває.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк України у четвер, 17 вересня, підвищив облікову ставку з 15,5% до 16%.

«Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 16% з огляду на стійкий фундаментальний ціновий тиск, вторинні ефекти від шоків пропозиції та посилення середньострокових проінфляційних ризиків. Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та повернути інфляцію на траєкторію стійкого зниження до цілі 5% на горизонті політики», — заявили в Нацбанку.