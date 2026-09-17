Національний банк підвищив облікову ставку Сьогодні 14:10 — Кредит&Депозит НБУ допускає як подальше підвищення ставки, так і її зниження

Національний банк України у четвер, 17 вересня, підвищив облікову ставку з 15,5% до 16%.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

«Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 16% з огляду на стійкий фундаментальний ціновий тиск, вторинні ефекти від шоків пропозиції та посилення середньострокових проінфляційних ризиків. Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та повернути інфляцію на траєкторію стійкого зниження до цілі 5% на горизонті політики», — заявили в Нацбанку.

Чому НБУ підвищив ставку

Інфляційний тиск залишається підвищеним, передусім через наслідки російської агресії та війни на Близькому Сході.

У серпні 2026 року споживча інфляція пришвидшилася до 8,1% р/р, дещо перевищивши траєкторію липневого прогнозу НБУ. Така цінова динаміка зумовлювалася насамперед відчутнішим, ніж очікувалося, подорожчанням пального на тлі ескалації війни на Близькому Сході.

Крім того, вищими темпами зростали окремі адміністративні тарифи, що значною мірою зумовлювалося наслідками російських атак на критичну інфраструктуру.

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Базова інфляція упродовж останніх місяців залишалася на високому рівні. Фундаментальний ціновий тиск підживлює подальше зростання виробничих витрат бізнесу, зокрема на електроенергію, логістику та оплату праці. Інфляційні очікування економічних агентів також були підвищеними.

Незважаючи на наслідки російських атак, ринок праці та споживчий попит залишалися стійкими. Зокрема, середні зарплати в липні та, за оцінками НБУ, в серпні й надалі зростали високими темпами, що підтримало фундаментальний ціновий тиск.

Інфляція може почати сповільнюватися у 2027 році

Очікується, що інфляція почне сповільнюватися у 2027 році, у тому числі завдяки поточним заходам НБУ з посилення монетарної політики.

Траєкторія інфляції в найближчі місяці може бути дещо вищою, ніж передбачав попередній прогноз НБУ. Інфляційний тиск підживлюватимуть наслідки посилення атак росії на об’єкти логістики, виробництва та енергетичної інфраструктури. Крім того, на ціни впливатиме дорожче, ніж очікувалося раніше, пальне.

Вплив глобальної цінової кон’юнктури залишається проінфляційним, зокрема враховуючи події на Близькому Сході. З огляду на це все більше центральних банків підвищують свої ключові ставки.

Водночас інфляцію, вірогідно, обмежуватиме значна пропозиція продовольства на внутрішньому ринку, у тому числі через складнощі з вивезенням урожаїв Чорним морем.

Очікується, що інфляція повернеться на траєкторію сповільнення у 2027 році завдяки, у тому числі, заходам НБУ з посилення монетарної політики.

НБУ допускає як подальше підвищення ставки, так і її зниження

У разі суттєвого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань НБУ буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляції.

Однак, якщо в наступні місяці погіршення безпекової ситуації призведе до помітного охолодження споживчого попиту та ринку праці, НБУ розгляне можливість пом’якшення монетарних умов.