0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Національний банк підвищив облікову ставку

Кредит&Депозит
168
НБУ допускає як подальше підвищення ставки, так і її зниження
НБУ допускає як подальше підвищення ставки, так і її зниження
Національний банк України у четвер, 17 вересня, підвищив облікову ставку з 15,5% до 16%.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
«Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 16% з огляду на стійкий фундаментальний ціновий тиск, вторинні ефекти від шоків пропозиції та посилення середньострокових проінфляційних ризиків. Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та повернути інфляцію на траєкторію стійкого зниження до цілі 5% на горизонті політики», — заявили в Нацбанку.

Чому НБУ підвищив ставку

Інфляційний тиск залишається підвищеним, передусім через наслідки російської агресії та війни на Близькому Сході.
У серпні 2026 року споживча інфляція пришвидшилася до 8,1% р/р, дещо перевищивши траєкторію липневого прогнозу НБУ. Така цінова динаміка зумовлювалася насамперед відчутнішим, ніж очікувалося, подорожчанням пального на тлі ескалації війни на Близькому Сході.
Крім того, вищими темпами зростали окремі адміністративні тарифи, що значною мірою зумовлювалося наслідками російських атак на критичну інфраструктуру.
Читайте також
Базова інфляція упродовж останніх місяців залишалася на високому рівні. Фундаментальний ціновий тиск підживлює подальше зростання виробничих витрат бізнесу, зокрема на електроенергію, логістику та оплату праці. Інфляційні очікування економічних агентів також були підвищеними.
Незважаючи на наслідки російських атак, ринок праці та споживчий попит залишалися стійкими. Зокрема, середні зарплати в липні та, за оцінками НБУ, в серпні й надалі зростали високими темпами, що підтримало фундаментальний ціновий тиск.
Місце для вашої реклами

Інфляція може почати сповільнюватися у 2027 році

Очікується, що інфляція почне сповільнюватися у 2027 році, у тому числі завдяки поточним заходам НБУ з посилення монетарної політики.
Траєкторія інфляції в найближчі місяці може бути дещо вищою, ніж передбачав попередній прогноз НБУ. Інфляційний тиск підживлюватимуть наслідки посилення атак росії на об’єкти логістики, виробництва та енергетичної інфраструктури. Крім того, на ціни впливатиме дорожче, ніж очікувалося раніше, пальне.
Читайте також
Вплив глобальної цінової кон’юнктури залишається проінфляційним, зокрема враховуючи події на Близькому Сході. З огляду на це все більше центральних банків підвищують свої ключові ставки.
Водночас інфляцію, вірогідно, обмежуватиме значна пропозиція продовольства на внутрішньому ринку, у тому числі через складнощі з вивезенням урожаїв Чорним морем.
Очікується, що інфляція повернеться на траєкторію сповільнення у 2027 році завдяки, у тому числі, заходам НБУ з посилення монетарної політики.

НБУ допускає як подальше підвищення ставки, так і її зниження

У разі суттєвого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань НБУ буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляції.
Однак, якщо в наступні місяці погіршення безпекової ситуації призведе до помітного охолодження споживчого попиту та ринку праці, НБУ розгляне можливість пом’якшення монетарних умов.
Нагадаємо, 30 липня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5%. Облікову ставку підвищили з огляду на стійке посилення фундаментального цінового тиску та суттєвіше пришвидшення загальної інфляції до кінця року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУІнфляція
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems