Після підвищення облікової ставки банки почнуть підвищувати ставки за депозитами — експерт Сьогодні 09:18 — Кредит&Депозит

Дохідність депозитів зросте

Національний банк України 30 липня підвищив облікову ставку до 15,5%. Це рішення буде вигідним насамперед для вкладників, оскільки банки можуть підвищити дохідність депозитів.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

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Депозити можуть стати вигіднішими

За словами Дубаса, якщо наразі банки пропонують депозити зі ставкою до 16% річних, то після підвищення облікової ставки на ринку можуть з’явитися депозитні продукти з вищою дохідністю.

Водночас для бізнесу таке рішення означатиме зростання вартості кредитування, оскільки відсоткові ставки за новими кредитами також підвищуватимуться.

Дубас зазначив, що підвищення облікової ставки є реакцією Національного банку на прискорення інфляції.

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Водночас НБУ переглянув прогноз інфляції: якщо раніше очікував її на рівні 9,4%, то тепер прогнозує зростання до 10%.

За словами економіста, прискорення інфляції зумовили три основні чинники:

ситуація на Близькому Сході, яка спричинила подорожчання пального;

зростання заробітних плат через дефіцит робочої сили;

проблеми в енергетичному секторі, через які виникла потреба закуповувати дорогі імпортні матеріали для відновлення пошкоджених енергогенерувальних потужностей.

Економіст також прогнозує, що через півтора місяця НБУ підніме облікову ставку до 16%.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% з огляду на стійке посилення фундаментального цінового тиску та суттєвіше пришвидшення загальної інфляції до кінця року.

Підвищення облікової ставки спрямовується на збереження привабливості гривневих активів, стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу вже в 2027 році повернути інфляцію на траєкторію сповільнення до цілі 5%. НБУ готовий і надалі використовувати монетарний інструментарій, зокрема додатково посилювати процентну політику для стримування цінового тиску.

Громадське радіо За матеріалами:

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