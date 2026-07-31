Нацбанк звернувся до банків із рекомендаціями щодо підтримки підприємств Сьогодні 19:03 — Кредит&Депозит

Нацбанк звернувся до банків із рекомендаціями щодо підтримки підприємств

Національний банк України надав банкам рекомендації щодо підтримки підприємств реального сектору економіки, які постраждали від погіршення безпекової ситуації та логістичних обмежень.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, систематичні російські атаки на енергетичну, логістичну, складську та портову інфраструктуру суттєво ускладнили роботу українського бізнесу. Найбільше це позначилося на підприємствах, діяльність яких залежить від морської логістики.

Чому НБУ звернувся до банків

Як зазначив Пишний, через обмеження експорту підприємства стикаються із затримками або тимчасовим призупиненням відвантажень продукції. Це призводить до погіршення грошових потоків, накопичення готової продукції, змін цін і попиту, а також порушення виробничих та логістичних ланцюгів.

У результаті зростає фінансове навантаження на бізнес, що може негативно вплинути на здатність підприємств обслуговувати кредити та залучати нове фінансування. Такі ризики можуть позначитися і на якості кредитних портфелів банків.

Які рекомендації отримали банки

Національний банк рекомендував банкам:

розглядати можливість індивідуальної підтримки позичальників, зокрема через реструктуризацію кредитної заборгованості, зміну графіків погашення або застосування інших інструментів підтримки відповідно до внутрішньої політики управління ризиками. При цьому реструктуризація не повинна використовуватися для приховування неплатоспроможності позичальника;

постійно моніторити фінансовий стан підприємств, враховуючи вплив логістичних обмежень, зміну цін, попиту, виробничих і господарських зв’язків;

враховувати чинні регуляторні особливості оцінки кредитного ризику, які діють в умовах воєнного стану;

під час оцінки аграрних підприємств застосовувати підходи, що враховують повний виробничий цикл і не погіршують оцінку через тимчасові логістичні або сезонні чинники;

забезпечити безперервне кредитування агропромислового комплексу, насамперед для фінансування осінньої посівної кампанії та інших критично важливих виробничих процесів;

розширювати доступ аграрних підприємств до фінансування, зокрема використовуючи можливість приймати готову продукцію як забезпечення за кредитами відповідно до нормативних актів НБУ.

Нацбанк готує зміни

За словами Пишного, Національний банк також планує адаптувати регуляторні умови до поточної ситуації.

Зокрема, НБУ має намір розширити чинні особливості застосування вимог до оцінки кредитного ризику. Це дасть змогу банкам у визначених випадках не застосовувати окремі ознаки дефолту до боржників-юридичних осіб, які потребують короткострокової реструктуризації, якщо є підстави вважати, що вони можуть подолати ці тимчасові труднощі, відновити обслуговування заборгованості та погасити її у визначений термін.

Крім того, враховуючи порушення логістичних ланцюгів експорту агропродукції, НБУ планує розширити можливості банків ураховувати вартість застави товарів в обороті або в переробці для продукції агропромислового сектору під час розрахунку кредитного ризику, зокрема підвищивши коефіцієнт ліквідності такої застави.

«Запропоновані зміни матимуть тимчасовий характер та діятимуть протягом одного року з моменту їх запровадження», — зазначив Пишний.

У Національному банку наголосили, що банки й надалі повинні належним чином оцінювати кредитні ризики та відображати їх у своїй діяльності.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк завершує погодження з Міжнародним валютним фондом нового пакета валютної лібералізації, який передбачає пом’якшення обмежень для бізнесу, фізичних осіб і фінансового ринку. Підготовлений пакет передбачає розширення можливостей для українського бізнесу щодо проведення зовнішньоекономічних і фінансових операцій.

Для фізичних осіб НБУ планує пом’якшити обмеження на валютно-обмінні операції та транскордонні перекази. Для фінансового ринку регулятор планує уточнити умови роботи фінансових установ у межах наступного етапу валютної лібералізації.

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