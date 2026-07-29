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Попит на іпотеку та кредити зростає: що прогнозують банки на третій квартал 2026

Кредит&Депозит
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Банки очікують зростання кредитних портфелів
Банки очікують зростання кредитних портфелів
Українські банки очікують подальшого зростання кредитних портфелів бізнесу та населення протягом наступних 12 місяців. Водночас їхні очікування щодо темпів кредитування стали найстриманішими з ІІ кварталу 2023 року.
Про це свідчать результати Опитування про умови банківського кредитування, проведеного Національним банком України.

Попит на кредити

У ІІ кварталі банки зафіксували зростання попиту бізнесу на всі види кредитів. Найбільше зріс попит на довгострокові позики та кредити для малих і середніх підприємств (МСП). Основними чинниками стали потреба підприємств у капітальних інвестиціях та поповненні оборотного капіталу. Водночас окремі установи зазначили, що попит частково стримувала реструктуризація боргу великими компаніями.
У ІІІ кварталі банки очікують подальшого зростання попиту на корпоративні кредити, насамперед довгострокові.
У ІІІ кварталі банки очікують подальшого зростання попиту на корпоративні кредити
У ІІІ кварталі банки очікують подальшого зростання попиту на корпоративні кредити, bank.gov.ua
Попит населення також зріс. Банки повідомили про збільшення попиту як на споживчі кредити, так і на іпотеку, хоча темпи зростання іпотечного кредитування дещо сповільнилися.
У липні-вересні фінансові установи прогнозують подальше зростання попиту на кредити домогосподарств, передусім іпотечні.
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Банки пом’якшують умови кредитування

У ІІ кварталі кредитні стандарти для корпоративного сектору загалом не змінилися. Водночас для кредитування МСП окремі банки дещо пом’якшили вимоги через конкуренцію між банками та покращення ситуації в окремих галузях економіки.
У ІІІ кварталі банки планують пом’якшити стандарти саме для кредитів малому та середньому бізнесу.
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Для населення фінансові установи послабили вимоги як за іпотечними, так і за споживчими кредитами. Основною причиною банки називають конкуренцію між фінансовими установами.
Крім того, у ІІ кварталі зріс рівень схвалення заявок на кредити для домогосподарств. Банки також повідомили про зниження відсоткових ставок за іпотекою та споживчими позиками, а також про збільшення максимальних сум і строків кредитування.

Банки очікують зростання депозитів

За результатами опитування банки прогнозують збільшення обсягів депозитів як бізнесу, так і населення протягом наступних 12 місяців. При цьому баланс відповідей щодо очікуваного зростання депозитів корпоративного сектору став найвищим від початку повномасштабного вторгнення.
Банки прогнозують збільшення обсягів депозитів як бізнесу, так і населення
Банки прогнозують збільшення обсягів депозитів як бізнесу, так і населення, bank.gov.ua
Банки очікують незначного поліпшення якості корпоративного кредитного портфеля. Водночас вони вже четвертий квартал поспіль прогнозують погіршення якості кредитів домогосподарств.
За оцінками фінансових установ, боргове навантаження підприємств залишається середнім, а домогосподарств низьким.
Боргове навантаження підприємств залишається середнім, а домогосподарств низьким.
Боргове навантаження підприємств залишається середнім, а домогосподарств низьким., bank.gov.ua
У ІІ кварталі банки також повідомили про зростання кредитного, валютного ризиків і ризику ліквідності. У ІІІ кварталі вони очікують подальшого посилення кредитного та валютного ризиків.
За матеріалами:
Finance.ua
КредитиІпотекаБанки України
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