Попит на іпотеку та кредити зростає: що прогнозують банки на третій квартал 2026 Сьогодні 12:03 — Кредит&Депозит

Банки очікують зростання кредитних портфелів

Українські банки очікують подальшого зростання кредитних портфелів бізнесу та населення протягом наступних 12 місяців. Водночас їхні очікування щодо темпів кредитування стали найстриманішими з ІІ кварталу 2023 року.

Про це свідчать результати Опитування про умови банківського кредитування, проведеного Національним банком України.

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Попит на кредити

У ІІ кварталі банки зафіксували зростання попиту бізнесу на всі види кредитів. Найбільше зріс попит на довгострокові позики та кредити для малих і середніх підприємств (МСП). Основними чинниками стали потреба підприємств у капітальних інвестиціях та поповненні оборотного капіталу. Водночас окремі установи зазначили, що попит частково стримувала реструктуризація боргу великими компаніями.

У ІІІ кварталі банки очікують подальшого зростання попиту на корпоративні кредити, насамперед довгострокові.

У ІІІ кварталі банки очікують подальшого зростання попиту на корпоративні кредити, bank.gov.ua

Попит населення також зріс. Банки повідомили про збільшення попиту як на споживчі кредити, так і на іпотеку, хоча темпи зростання іпотечного кредитування дещо сповільнилися.

У липні-вересні фінансові установи прогнозують подальше зростання попиту на кредити домогосподарств, передусім іпотечні.

Банки пом’якшують умови кредитування

У ІІ кварталі кредитні стандарти для корпоративного сектору загалом не змінилися. Водночас для кредитування МСП окремі банки дещо пом’якшили вимоги через конкуренцію між банками та покращення ситуації в окремих галузях економіки.

У ІІІ кварталі банки планують пом’якшити стандарти саме для кредитів малому та середньому бізнесу.

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Для населення фінансові установи послабили вимоги як за іпотечними, так і за споживчими кредитами. Основною причиною банки називають конкуренцію між фінансовими установами.

Крім того, у ІІ кварталі зріс рівень схвалення заявок на кредити для домогосподарств. Банки також повідомили про зниження відсоткових ставок за іпотекою та споживчими позиками, а також про збільшення максимальних сум і строків кредитування.

Банки очікують зростання депозитів

За результатами опитування банки прогнозують збільшення обсягів депозитів як бізнесу, так і населення протягом наступних 12 місяців. При цьому баланс відповідей щодо очікуваного зростання депозитів корпоративного сектору став найвищим від початку повномасштабного вторгнення.

Банки прогнозують збільшення обсягів депозитів як бізнесу, так і населення, bank.gov.ua

Банки очікують незначного поліпшення якості корпоративного кредитного портфеля. Водночас вони вже четвертий квартал поспіль прогнозують погіршення якості кредитів домогосподарств.

За оцінками фінансових установ, боргове навантаження підприємств залишається середнім, а домогосподарств низьким.

Боргове навантаження підприємств залишається середнім, а домогосподарств низьким., bank.gov.ua

У ІІ кварталі банки також повідомили про зростання кредитного, валютного ризиків і ризику ліквідності. У ІІІ кварталі вони очікують подальшого посилення кредитного та валютного ризиків.

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