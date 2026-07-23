Більше половини всіх депозитів в банках належать лише 0,7% заможних українців Сьогодні 08:34 — Кредит&Депозит

Більше половини всіх депозитів в банках належать лише 0,7% заможних українців

Більше половини всіх депозитів в банках належать лише 0,7% заможних українців.

Про це повідомила представниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під час круглого столу на тему « Чи врятують депозити від інфляції та девальвації? », організованого «Фінансовим клубом».

За даними ФГВФО, у банках наразі 73,6 млн вкладників: приріст із початку року становить 1,6 млн осіб, або 2,2%.

«Частка вкладників, які мають вклади розміром понад 600 тис. грн, є незначною і становить 0,68%. Водночас їхня частка в структурі вкладів є достатньо значною — 53% усіх вкладів», — каже начальниця відділу аналізу фінансового стану банків департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків ФГВФО Юлія Заболотна.

У ліміт до 200 тис. грн, який був попередньою сумою гарантування, потрапляє найбільша кількість як вкладників, так і сум вкладів — 26%, або 459 млрд грн.

«Враховуючи повну гарантію, у вкладників немає потреби розподіляти свої кошти між банками в межах певної комфортної суми», — вважає Юлія Заболотна.

Читайте також Банки заробили понад 45 млрд гривень з початку року

Відповідно, 73,6 млн вкладників означає, що в середньому один вкладник тримає кошти в трьох різних банках.

Фонд гарантування очікує, що поточна структура вкладів уже адаптована до ліміту 600 тис. грн, який запрацює після війни. «20% становлять вклади від 200 тис. грн до 600 тис. грн. Тобто вкладники вже готові розміщувати в банку до 600 тис. грн. У такому разі 64% вкладів будуть захищені Фондом», — пояснила Юлія Заболотна.

Читайте також Банкір пояснив, як безпечно користуватися оплатою частинами

За її словами, оскільки Україна перебуває на активному шляху до вступу до Європейського союзу, триває підготовка до приведення внутрішнього законодавства у відповідність до європейських норм — зокрема, щодо гарантування вкладів у розмірі 100 тис. євро (орієнтовно 5 млн грн).

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.