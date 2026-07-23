Більше половини всіх депозитів в банках належать лише 0,7% заможних українців.

За даними ФГВФО, у банках наразі 73,6 млн вкладників: приріст із початку року становить 1,6 млн осіб, або 2,2%.
«Частка вкладників, які мають вклади розміром понад 600 тис. грн, є незначною і становить 0,68%. Водночас їхня частка в структурі вкладів є достатньо значною — 53% усіх вкладів», — каже начальниця відділу аналізу фінансового стану банків департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків ФГВФО Юлія Заболотна.
У ліміт до 200 тис. грн, який був попередньою сумою гарантування, потрапляє найбільша кількість як вкладників, так і сум вкладів — 26%, або 459 млрд грн.
«Враховуючи повну гарантію, у вкладників немає потреби розподіляти свої кошти між банками в межах певної комфортної суми», — вважає Юлія Заболотна.
Відповідно, 73,6 млн вкладників означає, що в середньому один вкладник тримає кошти в трьох різних банках.
Фонд гарантування очікує, що поточна структура вкладів уже адаптована до ліміту 600 тис. грн, який запрацює після війни. «20% становлять вклади від 200 тис. грн до 600 тис. грн. Тобто вкладники вже готові розміщувати в банку до 600 тис. грн. У такому разі 64% вкладів будуть захищені Фондом», — пояснила Юлія Заболотна.
За її словами, оскільки Україна перебуває на активному шляху до вступу до Європейського союзу, триває підготовка до приведення внутрішнього законодавства у відповідність до європейських норм — зокрема, щодо гарантування вкладів у розмірі 100 тис. євро (орієнтовно 5 млн грн).