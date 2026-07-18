Банкір пояснив, як безпечно користуватися оплатою частинами Сьогодні 13:19 — Кредит&Депозит

Як правильно придбати товар у розстрочку, Фото: magnific

Оплата частинами — це зручний спосіб придбати потрібний товар без значного навантаження на особистий бюджет. Водночас користуватися таким фінансовим інструментом варто зважено, щоб уникнути зайвих витрат і проблем із погашенням платежів.

Про це розповів директор департаменту цифрового бізнесу, член правління ''Глобус банку'' Володимир Солодкий виданню «РБК-Україна».

Як правильно користуватися розстрочкою

Розстрочка дозволяє не витрачати одразу значну суму коштів і водночас зберігати фінансовий резерв на випадок непередбачених обставин.

Перед оформленням розстрочки варто насамперед реалістично оцінити власні фінансові можливості та визначити, яку суму ви можете щомісяця сплачувати без дискомфорту для повсякденних витрат.

Покупки стануть ще більш вигідними, якщо у вас картка з кешбеком. Каталог карток з умовами за посиланням.

Крім того, експерт радить уникати імпульсивних покупок і не використовувати оплату частинами лише через емоційне бажання придбати товар.

Також важливо своєчасно виконувати всі зобов’язання перед банком, щоб зберегти позитивну кредитну історію.

Раніше Finance.ua писав , навіть якщо ви вчасно повертали всі борги, банк може відмовити у позиці через некоректні дані в кредитній історії. Щоб уникнути таких ситуацій, варто регулярно перевіряти кредитний звіт і, за потреби, оскаржувати помилкову інформацію.

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