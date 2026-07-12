Чи можна оскаржити помилки в кредитній історії Сьогодні 12:07 — Особисті фінанси

Помилки в кредитній історії можуть стати причиною відмови у позиці, Фото: magnific

Навіть якщо ви вчасно повертали всі борги, банк може відмовити у позиці через некоректні дані в кредитній історії. Щоб уникнути таких ситуацій, варто регулярно перевіряти кредитний звіт і, за потреби, оскаржувати помилкову інформацію.

Про це розповіли фахівці онлайн-платформи з фінансової грамотності «Гаразд».

Що таке кредитна історія

Кредитна історія — це інформація про всі поточні та сплачені кредити позичальника, який показує те, наскільки сумлінно та вчасно погашалася заборгованість.

Кожен громадянин може один раз на рік перевірити кредитну історію безкоштовно.

Чому в кредитній історії можуть бути помилки

Кредитна історія ще не оновилася. Інформація про вже погашений кредит іноді оновлюється із затримкою, через що він певний час відображається як активний.

Незакрита кредитна картка. Борг погашено, але картковий рахунок не закрито. Через це банк може й надалі нараховувати комісії. Борг погашено, але картковий рахунок не закрито. Через це банк може й надалі нараховувати комісії.

Залишилась невелика заборгованість. Наприклад, кілька гривень комісії чи плати за додаткову послугу, на які згодом нараховується пеня.

Помилка кредитора або бюро кредитних історій. Некоректні записи можуть з’явитися через людський фактор чи технічні збої.

Де отримати свою кредитну історію

Кредитну історію можна отримати в офіційних кредитних бюро України, зокрема:

«Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»

«Бюро кредитних історій «Українське кредитне бюро»

«Українське бюро кредитних історій»

«Міжнародне бюро кредитних історій»

«Онлайн-бюро кредитних історій»

Отримати кредитну історію можна онлайн на сайті або у мобільному застосунку, замовити поштою чи звернутися особисто до бюро кредитних історій.

Як виправити помилку в кредитній історії

Фахівці навели приклад оскарження кредитної історії через Українське бюро кредитних історій.

Крок 1. Авторизуйтеся в особистому кабінеті Авторизуйтеся в особистому кабінеті УБКІ

Авторизуйтеся в особистому кабінеті УБКІ.

Крок 2. Перейдіть до розділу «Мій кабінет», оберіть «Оскарження» та натисніть кнопку «Нове звернення».

Оберіть «Нове звернення»

Крок 3. Вкажіть причину звернення. Якщо ви вказали причину «Інформація по кредиту», оберіть кредитора зі списку та договір, щодо якого виникла спірна ситуація.

Виберіть причину звернення

Крок 4. У полі «Ваш коментар» детально викладіть суть проблеми. Якщо маєте документи, які підтверджують вашу позицію, додайте їх через кнопку «Прикріпити файли».

Крок 5. Перевірте правильність внесених даних і надішліть звернення на розгляд. Термін його опрацювання залежить від складності ситуації та швидкості відповіді кредитора. Відстежувати хід розгляду можна в особистому кабінеті у розділі «Оскарження».

Як не пропустити неточності в кредитній історії:

перевіряйте кредитну історію раз на рік;

після повного погашення кредиту беріть довідку про відсутність заборгованості;

якщо більше не користуєтеся кредитною карткою — закрийте не лише борг, а й кредитний рахунок;

зберігайте квитанції та документи про погашення боргу.

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