Від зарплати до фінансової свободи: експертка розповіла, як знайти джерела пасивного доходу Сьогодні 21:30 — Особисті фінанси

Пасивний дохід через інвестиції

Фінансова стабільність не обмежується зарплатою, тому все більше людей замислюються про додаткові джерела доходу. Водночас пасивний дохід не виникає сам по собі — для цього потрібна правильно сформована стратегія та вдало підібрані інструменти.

Детально про те, які активи можуть приносити пасивний дохід, а також про переваги та недоліки кожного інструменту розповіла інвесторка, засновниця та СЕО освітнього проєкту Pro Invest Наїда Хотинська під час конференції VLASNA. Запис конференції доступний за цим посиланням

Що таке пасивний та активний дохід

Активний дохід — це гроші, які ви отримуєте в обмін на витрачений час, зусилля або безпосередню роботу. Тобто ваш заробіток прямо залежить від вашої щоденної діяльності, а якщо ви припиняєте працювати, дохід припиняється або суттєво зменшується

Активний дохід має важливу роль у довгостроковій стратегії — він виступає «двигуном». Саме завдяки активному заробітку, людина отримує ресурси для інвестування в активи, які генеруватимуть пасивний дохід.

Пасивний дохід — це гроші, які надходять незалежно від вашої щоденної присутності, активної праці, чи докладених зусиль. Ви створюєте або купуєте актив один раз (або інвестуєте в нього час і гроші. — Авт.), після чого він продовжує приносити прибуток з мінімальним або нульовим вашим втручанням.

Роль у довгостроковій стратегії — пасивні джерела забезпечують фінансову стабільність. Саме завдяки декільком джерелам доходу, які «підстраховують» одне одного, ваші активи з часом починають повністю покривати ваші витрати.

Довіряйте свої гроші лише надійним банкам. Пропозиції від найкращих можна порівняти за допомогою каталогу на Finance.ua за посиланням

«Важливо розуміти, що пасивний дохід — це не „гроші з нічого“, це результат капіталізації вашої активної діяльності. Чим ефективніший ваш „активний двигун“ зараз, тим швидше ви формуєте портфель активів, які забезпечують вашу свободу», — коментує Хотинська.

Де взяти гроші, щоб їх інвестувати й отримувати пасивний дохід

Є два шляхи:

мінімізація витрат;

пошук додаткових джерел доходу.

При цьому експертка наголошує, що справжнє зростання починається тоді, коли зміщується фокус із дефіциту (де ще зекономити) на потенціал. За її словами, чим більше людина заробляє активно, тим більше може інвестувати у різні активи, щоб створювати диверсифікований та стабільний пасивний дохід.

Хотинська також поділилася формулою — як саме знайти додаткові джерела доходу:

На основі цих відповідей вона рекомендує скласти перелік потенційних варіантів додаткового доходу.

Після створення переліку варіантів додаткового доходу та своїх навичок варто протестувати різні варіанти.

Також варто оцінити кожну робочу ідею за критеріями:

часові витрати;

початкові інвестиції;

потенціал доходу;

власний інтерес до справи;

чи збігається це все із вашими сильними сторонами.

Таким чином можна напрацювати декілька робочих ідей, з яких обрати ті, що точно підлягають реалізації.

Хотинська наголошує, що при збільшенні доходу в першу чергу треба збільшувати суму капіталу, а не витрат. Витрати не повинні зростати прямо пропорційно зростанню доходів.

Читайте також Рейтинг найбезпечніших країн для інвесторів

Інструменти для пасивного доходу

Дивідендні активи — акції чи ETF

Купуючи акції, ви стаєте співвласником компанії (бізнесу). Ви як акціонер можете отримувати дивіденди та мати зростання вартості акцій за умов зростання компанії.

Переваги:

низький поріг входу;

висока прозорість (публічна звітність);

висока ліквідність;

потенціал зростання вартості самої акції (капіталізація).

Недоліки:

волатильність (коливання);

оподаткування;

самостійний вибір надійних емітентів — для новачків це може бути складно.

ETF

Фонд (ETF) купує акції сотень або тисяч компаній, що відповідають певним критеріям фонду. Інвестор купує одну «частку» фонду, отримуючи доступ до всього портфеля. Фонд збирає дивіденди від усіх компаній-учасників і виплачує їх інвестору.

Переваги:

широка диверсифікація (ризик однієї компанії майже не впливає на ваш портфель);

економія часу на аналіз;

потенціал зростання вартості (капіталізація);

низький поріг входу.

Недоліки:

комісія за управління фондом;

відсутність можливості впливати на склад портфеля;

дохідність обмежена середньоринковими показниками.

Читайте також Інвестиції українців в ОВДП досягли історичного максимуму

Облігації

Інвестор купує облігацію, тим самим надає емітенту (державі або приватній компанії) свої гроші в борг на певний період під фіксований відсоток.

Переваги:

доступний поріг входу;

висока прогнозованість доходу;

низька волатильність («захисна частина» портфеля);

відсутність оподаткування (для ОВДП).

Недоліки:

обмежений потенціал прибутковості;

ризик інфляції;

ризики емітента.

Сільськогосподарські землі

Інвестор купує ділянку землі (пай) та здає її в оренду агрохолдингам чи фермерам (через УК).

Таким чином можна інвестувати в реальний фізичний актив подвійної вигоди:

ви отримуєте стабільний щорічний прибуток від оренди аграріями (зберігаючи при цьому право власності на об’єкт);

маєте довгострокове зростання в ціні через обмеженість земельного ресурсу.

Переваги:

реальний, фізичний актив, обмеженість ресурсу;

висока стійкість до інфляції;

прогнозований пасивний дохід (орендна плата);

потенціал зростання вартості (капіталізація).

Недоліки:

нижча ліквідність, ніж у біржових активах;

регіональні ризики (безпекові, кліматичні).

Нерухомість

Експертка називає два варіанти.

1. Купівля нерухомості без використання іпотечних програм.

Ви купуєте об’єкт нерухомості, оплачуючи повну вартість власним коштом (без залучення банків). Здаєте в оренду одразу отримуючи регулярний пасивний дохід:

— високий поріг входу;

+ стабільний грошовий потік.

2. Із іпотечним кредитуванням (за програмою єОоселя).

Ви купуєте нерухомість з першим внеском від 20%. Ваша мета — здати цю квартиру в оренду, щоб орендні платежі покривали щомісячний іпотечний платіж або його більшу частину:

— відсутність грошового потоку, який ви можете використовувати;

+ створення капіталу (виплата іпотеки) за рахунок орендних платежів.

Переваги:

низька відсоткова ставка (нижче ринкової);

інфляційні процеси;

інвестуєте лише 20% власних коштів;

банки здійснюють первинний аудит забудовника, що знижує ризик недобудови;

потенційне зростання вартості (капіталізація).

Недоліки:

нижча ліквідність, ніж у біржових активах;

безпекові ризики;

ринкова ціна на житло може бути волатильною;

людський фактор в оренді.

Підсумовуючи, Хотинська порадила використовувати свої таланти, щоб прокачувати активний дохід і конвертувати його в активи, а також не чекати на ідеальний момент, а починати з малого.

«У світі, що постійно змінюється, стабільність — це ілюзія. Єдиний шлях до справжньої стійкості — це стати антикрихким. А створюючи різні джерела доходу, ви не просто страхуєте себе від втрат, ви будуєте систему, яка стає сильнішою. Ваша фінансова архітектура має бути такою, щоб навіть якщо один „стовп“ впаде, вся конструкція не похитнулася», — каже інвесторка.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.