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Німеччина збільшила ліміти коштів, які не можна стягнути за борги

Особисті фінанси
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Нові ліміти діятимуть до липня 2027 року
Нові ліміти діятимуть до липня 2027 року
Із 1 липня 2026 року в Німеччині набули чинності нові ліміти доходів, які не підлягають стягненню в разі арешту рахунків або заробітної плати боржників. Якщо раніше захищена сума становила 1 559,99 євро на місяць, то тепер її збільшили до 1 589,99 євро.
Про це пише Ausnews.de.
Також зріс ліміт для спеціального захищеного рахунку P-Konto з 1 560 до 1 590 євро на місяць.

Які суми не можуть стягнути з боржників

Стягненню підлягає лише та частина доходу, яка перевищує встановлений захищений ліміт. Кошти в межах цієї суми залишаються у розпорядженні боржника як прожитковий мінімум.
Розмір захищеної суми залежить не лише від доходу, а й від кількості осіб, яких утримує боржник. Зокрема, для осіб, які сплачують аліменти або утримують дітей, діють вищі ліміти.
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З 1 липня 2026 року повністю захищеними від стягнення є такі суми чистого доходу:
  • без утриманців — до 1 589,99 євро на місяць;
  • з одним утриманцем — до 2 189,99 євро;
  • із двома утриманцями — до 2 519,99 євро;
  • із трьома утриманцями — до 2 859,99 євро.

Як працюють нові правила

Наприклад, якщо самотня людина отримує 1 600 євро чистого доходу на місяць, то стягненню підлягатиме лише 8,82 євро, тоді як решта коштів залишиться у її розпорядженні.
Водночас для боржників, які мають дітей та сплачують аліменти, за такого рівня доходу стягнення може взагалі не застосовуватися.

Нові ліміти діятимуть до липня 2027 року

Захищені від стягнення суми переглядаються регулярно з урахуванням інфляції та змін у податковому законодавстві. Нові показники діятимуть до 1 липня 2027 року.
Водночас банки, роботодавці та соціальні служби зобов’язані застосовувати оновлені ліміти вже з 1 липня 2026 року без перехідного періоду.
У разі якщо після цієї дати стягнення продовжують здійснюватися за старими правилами, боржники можуть вимагати перерахунку та повернення надміру утриманих коштів.
Водночас особам, для яких раніше були встановлені індивідуальні неоподатковувані або захищені ліміти через суд чи виконавчі органи, для їх перегляду необхідно подавати окрему заяву.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НімеччинаБанківські рахунки
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