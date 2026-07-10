Як «увійти в IT» без досвіду і скільки можна заробляти Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Айтівець працює за ноутбуком

Попри високу конкуренцію, IT-сфера залишається однією з найпривабливіших для тих, хто планує змінити професію. Із посиланням на robota.ua поділиділимося п’ятьма основними кроками, які допоможуть новачкам підготуватися до старту кар’єри в IT та уникнути типових помилок.

1. Покращіть рівень англійської

Більшість українських IT-компаній працюють із міжнародними клієнтами, тому знання англійської є базовою вимогою. Для старту достатньо рівня Intermediate — цього вистачить для навчання, проходження співбесід і роботи з технічною документацією.

2. Визначтеся з напрямом

В IT потрібні не лише програмісти. У галузі також працюють:

ІТ-рекрутер, або ж HR Manager;

Copywriter;

Business Analyst;

Marketing Manager/SMM-спеціаліст/Lead Generation;

Sales Manager.

Якщо ж хочеться повністю змінити професію, можна опанувати розробку або тестування програмного забезпечення. Водночас варто розвивати й soft skills — комунікацію, роботу в команді та вміння швидко адаптуватися.

3. Ознайомтеся з галуззю IT перед навчанням

Перш ніж купувати дорогі курси, варто краще зрозуміти, чи справді ця сфера вам підходить. Для цього можна пройти безкоштовні онлайн-курси, переглянути тематичні відео або почитати професійні спільноти, щоб отримати реальне уявлення про роботу в IT.

Цей етап особливо важливий для тих, хто тільки з’ясовує, як стати айтішніком і чи справді йому підходить така сфера.

4. Оберіть спеціалізацію та навчайтеся

Після того як визначилися з напрямом, потрібно обрати технологію або спеціальність і пройти якісне навчання. Експертка радить звертати увагу на тривалість курсів, наявність практики, досвід викладачів і відгуки випускників. За можливості варто обирати навчальні програми при великих IT-компаніях, адже вони нерідко пропонують найкращим студентам роботу.

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5. Починайте шукати першу роботу

Після завершення навчання важливо активно надсилати резюме та демонструвати не лише сертифікати, а й власні навчальні проєкти та практичні навички. Для новачків головними перевагами залишаються мотивація, готовність постійно вчитися та наполегливість.

Скільки можна заробляти, ставши айтівцем

Фахівці зазначають, що не варто очікувати, що вам зі старту запропонують високу зарплату: заробіток джуна/трейні без досвіду роботи — $300−400 на місяць, залежно від спеціалізації та знання англійської. Проте вже через рік роботи в IT-компанії розробник рівня junior може претендувати на зарплату в $1 000−1 200, якщо добре себе проявить.

Втім, якщо єдина ваша мотивація потрапити в IT — це гроші, навряд чи це допоможе досягти успіху. Це справді непроста робота, яка потребує уважності до деталей, концентрації та наполегливості.

Тому тим, хто зараз шукає відповідь на питання, як стати айтівцем, варто бути готовими до тривалого навчання та постійного розвитку. Але тому, хто візьметься за справу з цікавістю та завзяттям, галузь неодмінно віддячить хорошою зарплатою, цікавими проєктами і приємними умовами роботи.

Finance.ua повідомляв, що IT-сфера роками залишається символом високих доходів. Саме програмістів часто ставлять у приклад як людей, які у 25 років купують квартиру, працюють з ноутбуком із кав’ярні та отримують зарплату в доларах. На тлі середніх доходів по країні це справді виглядає як окремий економічний світ. Детально про зарплати в айті розповіли тут.

Також раніше ми повідомляли , що за останній рік 17% айтівців були звільнені. При цьому скорочення торкнулися фахівців усіх тайтлів.

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