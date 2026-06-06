За рік роботу втратили 17% айтівців: кого звільняють найчастіше — дослідження Сьогодні 08:23

Кожен шостий айтівець в Україні втратив роботу за рік, Фото: magnific

За останній рік 17% айтівців звільнили роботодавці. Частка звільнених дещо знизилася за рік: у 2025 році вона становила 19%. Як і торік, за кордоном частка звільнених вища, ніж в Україні: 20% проти 17%.

Про це свідчить дослідження Dou.

Кого звільняли протягом останнього року

Як і торік, скорочення торкнулися фахівців усіх тайтлів. За кордоном понад половину звільнених становлять сеньйори (53%), в Україні їх також істотна частка — 43%. Фахівці рівня Lead+ трапляються серед звільнених дещо рідше, ніж у вибірці загалом, — як в Україні, так і за кордоном.

Водночас за рік портрет звільнених дещо змінився: в Україні стали частіше звільняти фахівців рівня Lead+ (15% проти 9% у 2025 році) та рідше — Middle-фахівців (29% проти 34% у 2025 році).

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Звільняли фахівців усіх спеціалізацій без винятку. За кордоном під скорочення частіше, ніж торік, потрапляли UI/UX- та Product-дизайнери.

Як і торік, звільнення відбувалися в компаніях усіх розмірів та напрямів діяльності. Понад половина звільнених фахівців — як в Україні, так і за кордоном — працювали в продуктових компаніях, ще близько третини — у сервісних. В Україні дещо частіше, ніж за кордоном, звільняли фахівців компанії середнього розміру — від 50 до 200 співробітників.

Кого звільняли протягом останнього року, Інфографіка: Dou

Хто зараз на бенчі

На бенчі зараз перебувають менше ніж 2% айтівців — стільки ж було і минулого року. Водночас у 2023 році на бенчі було більше фахівців — 4%.

Кожен другий спеціаліст на бенчі (52%) — розробник. Ще 28% становлять QA / AQA Engineer, а DevOps / SRE — 4%. Така ж структура бенчу спостерігалася й навесні 2025 року.

Бенч дедалі частіше використовують, щоб утримувати сеньйорів: їхня частка зросла за рік з 35% до 52%.

Відповідно збільшується і частка більш досвідчених фахівців серед тих, хто на бенчі: з 8% до 20% зросла частка тих, хто має 15+ років досвіду, а з 24% до 36% — тих, хто працює 6−9 років.

Хто зараз на бенчі, Інфографіка: Dou

AI вже впливає на звільнення, але поки що обмежено

Найчастіше айтівців звільняли через оптимізацію в компанії (38%) та складну фінансову ситуацію (32%). Особливо часто причина «оптимізація» звучала у нетехнічних спеціалістів: 47% проти 36% серед технічних. Натомість технічні фахівці частіше, ніж нетехнічні, втрачали роботу через завершення проєкту та відмову або зупинку проєкту замовником.

Водночас є привід для обережного оптимізму: порівняно з 2025 роком як в Україні, так і за кордоном стало менше звільнень через відмову або зупинку проєкту замовником.

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Загалом причини звільнень в Україні та за кордоном дуже схожі. Виняток — неможливість або небажання релокуватися: за кордоном через це частіше втрачали роботу (5% проти 1% в Україні).

Вплив впровадження AI на звільнення вже фіксується, але поки що він невеликий: 5% айтівців як в Україні, так і за кордоном повідомили, що втратили роботу через заміну їхньої ролі штучним інтелектом.

Серед інших причин звільнень айтівці називали, наприклад: «Звільняли тих, хто відкрито показував своє незадоволення затримками зарплати», «Компанію продали, нові власники зробили „реструктуризацію“ і звільнили всіх працівників».

Також згадували про звільнення без пояснення причин: «Звільнили весь український офіс без пояснення причини», «Жодних пояснень. Повідомили, що не підійшов команді».

Причини звільнень, Інфографіка: Dou

Чи попереджала компанія про звільнення

Для 44% звільнених фахівців це стало повною несподіванкою. За рік в Україні таких випадків побільшало (з 38% до 45%).

Ще 41% респондентів повідомили, що їх попередили про звільнення за кілька днів чи тижнів. Поширеність такої практики дещо зросла за кордоном (з 34% до 45% за рік), але не в Україні.

Найчастіше звільнення без попередження траплялися в продуктових компаніях і стартапах, рідше — в аутстафінгових і сервісних, а також у дуже великих компаніях (понад 1000 співробітників).

Чи попереджала компанія про звільнення, Інфографіка: Dou

Чи розрахувалися при звільненні

У більшості випадків компанії повністю виконують фінансові зобов’язання під час звільнення. 66% айтівців в Україні та 64% за кордоном отримали всі належні виплати — включно з бонусами, відпускними тощо.

Водночас доволі часто компанії виплачували лише зарплату — без бонусів чи відпускних. Про це повідомили по 27% фахівців в Україні та за кордоном.

Невелика частка айтівців за кордоном (5%) не змогла отримати навіть зарплату повністю. Порівняно з минулим роком (2%) такі випадки почастішали.

Виконання фінансових зобов’язань під час звільнення сильно залежить від розміру компанії. Найбільш вразливі фахівці, які працювали в невеликих (до 50 фахівців) або середніх (50−200 фахівців) компаніях: серед них повний розрахунок отримали 49% та 58% відповідно. Натомість у великих і дуже великих компаніях цей показник значно вищий — 77% та 80%.

Чи розрахувалися при звільненні, Інфографіка: Dou

Чи надавали підтримку при звільненні

У типовому випадку звільнення фахівець залишається без жодної підтримки від компанії — про такий досвід повідомили дві третини звільнених (66%). Проти 2025 року в Україні така практика стала більш поширеною (61% проти 67% нині).

Водночас частина компаній все ж надає підтримку:

12% звільнених айтівців отримали додаткову зарплату під час звільнення,

9% — суттєвішу компенсацію у розмірі 2−3 зарплат,

9% отримали від компанії допомогу в пошуку нової роботи.

Найчастіше без жодної підтримки втрачали роботу інтерни та мідли — 78% і 72% відповідно. Для фахівців рівня Lead+ це траплялося помітно рідше — 58%. Вони теж частіше за інших отримували відчутну матеріальну підтримку — дві або більше додаткових зарплат після звільнення.

Сервісні та аутстафінгові компанії найчастіше звільняють фахівців без жодної підтримки. Продуктові компанії роблять це рідше інших.

Українські компанії значно частіше не пропонують підтримки після звільнення, ніж міжнародні: 72% проти 55%.

Вони також рідше надають відчутну матеріальну допомогу (виплачують дві чи більше додаткових зарплат або безкоштовно передають техніку), ніж міжнародні компанії. Водночас українські роботодавці частіше сприяють у пошуку нової роботи.

Чи надавали підтримку при звільненні, Інфографіка: Dou

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